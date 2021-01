Policija izdala 214 odlokov zaradi kršitev omejitve gibanja in zbiranja

V nasprotju s pričakovanju je shod "proti vsem političnim strankam, ki so vodile Slovenijo zadnjih 30 let" minil mirno. Kljub temu so policisti imeli veliko dela. Ugotovili so 118 kršitev prepovedi zbiranja, 96 kršitev omejitve gibanja, zoper enega udeleženca so zaradi nespoštovanja ukazov uporabili telesno silo, šestim pa so zasegli predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod. Zoper tri organizatorje shoda vodijo poseben postopek.

Na včerajšnjem shodu "proti vsem političnim strankam, ki so vodile Slovenijo zadnjih 30 let"na ljubljanskem Trgu republike se je po ocenah policije zbralo približno 200 ljudi. Ob napovedih, da utegne izbruhniti nasilje, so bili varnostni ukrepi močno poostreni, a so se udeleženci po slabih dveh urah mirno razšli. Policija, ki je že zjutraj opozorila, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, gibanje omejeno na občine, prav tako pa niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, je pri varovanju shoda ugotovila 118 kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, 96 kršitev Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, eno kršitev Zakona o javnem redu in miru in šest kršitev po Zakonu o osebni izkaznici, je sporočil predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Zoper enega udeleženca so zaradi nespoštovanja ukazov uporabili telesno silo, šestim pa so zasegli predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod. Zoper tri osebe, organizatorje shoda, vodijo postopek o prekršku po Zakonu o javnih zbiranjih in Zakonu o nalezljivih boleznih. Poškodovanih ni bilo, je še dodal. Policija nadaljuje zbiranje obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bo v skladu z zakonodajo ukrepala. Od tega shoda so se med drugim distancirali petkovi kolesarji, opozicija, premier Janša pa je dejal, da bi bilo zanikovalce virusa bolje odpeljati v intenzivno enoto ene od bolnišnic in jim pokazati sliko požganih pljuč.