Policija na protestih v Ljubljani pridržala pet oseb

Policisti so na sredinih protestih v prestolnici pridržali pet oseb, eni osebi so zasegli nevaren predmet. Policija obravnava tudi dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Število policistov na terenu so prilagajali razmeram, po oceni PU Ljubljana pa jih je bilo dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti v okviru varovanja do zdaj zaznali dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih, saj je bil shod neprijavljen. Zbiranje obvestil glede kršitve še poteka. Zoper 52 oseb policisti vodijo postopke o prekršku zaradi kršitev zakona o javnem zbiranju in zakona o javnem redu in miru, zoper dve osebi pa zaradi kršitve zakona o osebni izkaznici. Štiri osebe so bile pridržane za čas trajanja shoda skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih Policije, ena oseba pa skladno z zakonom o prekrških. Eni osebi je bil zasežen nevaren predmet, ki ga ni dovoljeno prinašati na shod. Policija obravnava tudi dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana. Obravnavajo tudi tri primere kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V enem primeru gre za poškodovanje službenega vozila, v dveh pa za poškodovanje stekel na objektih. Kot je zapisala njihova tiskovna predstavnica, je PU Ljubljana pri sredinem varovanju sodelovala z različnimi policijskimi enotami tako z območja Ljubljane kot vseh ostalih policijskih uprav, posebno enoto Policije, konjenico, policisti vodniki službenih psov in letalsko policijsko enoto. Število policistov, ki so aktivno sodelovali pri varovanju, se je sproti prilagajalo glede na varnostno situacijo na terenu. Policistov je bilo tako dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen, so še sporočili s PU Ljubljana.

icon-expand Protestniki so se želeli sprehoditi tudi po severni ljubljanski obvoznici, a so jim to preprečili policisti. FOTO: Damjan Žibert

Spomnimo ... Protestniki so se v sredo na Trgu republike zbrali že ob 13. uri, na ljubljanskih ulicah pa so vztrajali kar sedem ur. Za krajši čas so celo zaprli ljubljansko severno obvoznico, vendar pa jih je Policija z uporabo vodnega topa in solzivca uspela umakniti z avtoceste. Zvečer so se protestniki vrnili na izhodiščno mesto protestov, kjer je prišlo tudi do posameznih izgredov. Po več urah so policisti obkolili Trg republike in na ta način razgnali protestnike. Po oceni PU Ljubljana se je na shodih zbralo približno 10 tisoč ljudi.