Shodi zanikovalcev koronavirusa pred RTVS odslej prepovedani

Omenjeni člen določa, da če pristojni organ odločbe ne more osebno vročiti stranki, se odločba objavi na oglasni deski pristojnega organa in portalu eUprava. Dan objave odločbe oziroma izreka ustne odločbe na oglasni deski in na portalu eUprava se šteje za dan vročitve odločbe, ne glede na to, ali je bila kateri od strank odločba vročena na drug način, piše v zakonu. Zoper odločbo je možna pritožba v roku treh dni od vročitve odločbe. A pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Kot izhaja iz zakona, o pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo za notranje zadeve.

Kot je razbrati s portala eUprava, je imela skupina prijavljene shode pred RTVS v Ljubljani vsak dan do konca letošnjega leta. Prijavljeni so pod geslom Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV SLO in Slovenije, šlo pa naj bi za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije pod vodstvom Ladislava Trohe , ki je pred stavbo RTVS redno protestirala od spomladi.

Gre za odločbo, s katero je UE Ljubljana sledila predlogu policije in prepovedala nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore RTVS.

Policija je predlagala njihovo prepoved že julija, ko so protestniki že kršili javni red in mir, a upravna enota takrat ni sledila njenemu predlogu. Po petkovem vdoru skupine v stavbo RTVS je policija znova vložila predlog za prepoved teh shodov in, kot kaže, je bilo tokrat dovolj razlogov za takšen ukrep. "Na današnji dan je policija ponovno podala predlog za prepoved shoda, ki ga je ustrezno utemeljila. Temu predlogu bo Upravna enota Ljubljana sledila in zaradi nujnosti postopka z jutrišnjim dnem prepovedala shod," so za STA v ponedeljek povedali na upravni enoti.

Na ministrstvu za kulturo so se danes pridružili odzivu premiera Janeza Janše. "Predsednik vlade je vdor skupine protestnikov v prostore RTVS že obsodil, stališče predsednika vlade pa je tudi stališče ministrstva za kulturo. Hkrati na ministrstvu za kulturo upamo, da bodo organi pregona opravili svoje delo in zoper tako imenovane protestnike ustrezno ukrepali ter poskrbeli, da se tovrstni incidenti v bodoče ne bodo več dogajali," so sporočili.

Ob tem so spomnili, da "smo podobnih napadov pred ministrstvom za kulturo deležni že od lanskega poletja naprej". "Dominantni slovenski mediji so dogajanja pred ministrstvom označili kot umetniški performans, enako jih dojema tudi tožilstvo. Na ministrstvu za kulturo si želimo in pričakujemo, da bodo tovrstni ekscesi, kjer koli se že zgodijo, obravnavani z enakimi vatli," so še zapisali na spletni strani ministrstva.