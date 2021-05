Predlog za začasno zadržanje odloka o prepovedi shodov ni utemeljen

Kot pravijo v vladi, so odlok, s katerim je prepovedala zbiranje več kot deset ljudi ter omejila zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, sprejela na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. "Odlok predstavlja konkretizacijo omejitev, ki jih je na podlagi tretjega odstavka 42. člena Ustave že določil ta zakon in sledi legitimnemu cilju zagotavljanja javnega zdravja."

Vlada zavrača navedbe pobudnikov, da je omejitev shodov na deset udeležencev arbitrarna in da ne temelji na stvarnih in razumno utemeljenih razlogih. "Odlok je bil sprejet v skladu z dognanji epidemiološke in infektološke stroke glede na dejavnike tveganja za možnost prenosa bolezni v zaprtih prostorih in na prostem ter v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije nalezljive bolezni covid-19," pravijo v vladi in dodajajo, da so bili ukrepi skupaj z ostalimi ukrepi iz drugih odlokov vlade sprejeti z namenom preprečevanja in omejevanja stikov med prebivalstvom. "Ti so po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Prav tako odlok sledi predlogu Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje covida-19."