Zakaj ob vremenskem rdečem alarmu ne piska tudi nacionalni?

V Sloveniji je sistem alarmiranja v primeru naravnih in drugih nesreč sestavljen iz siren ter radijskih in televizijskih obvestil, ki mu je po novem dodano še obveščanje preko mobilnih telefonov.

Alarm sprožen zaradi vetra

SI-Alarm je bil prvič testiran septembra 2025, prvič pa dejansko sprožen marca letos, ko je Agencija RS za okolje (Arso) izdala rdeče opozorilo zaradi močnega severnega vetra. Napovedovali so, da bo veter s sunki do 140 kilometrov na uro vztrajal do 36 ur.

Tokrat so grožnja (pre)visoke temperature FOTO: AP

Prebivalci najbolj ogroženih delov države, to je severnih regij, so nato na svoje telefone prejeli potisna obvestila o nevarnosti, tako imenovani SI-ALARM. Sporočilo je bilo v sistemu aktivno 36 ur, kar pomeni, da so vsi uporabniki, ki so v tem času vstopili na območje repetitorjev - celic ciljnega območja -, prejeli obvestilo na svoj mobilni telefon.

Da ga bodo sprožili, je na novinarski konferenci takrat predhodno napovedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin. Pojasnil je, da bo sprožen tako imenovani alarm tretje stopnje. Gre za najnižjo stopnjo obvestila, ko ne gre za življenjsko ogroženost, temveč za preprečevanje oziroma ozaveščanje prebivalcev na konkretnem območju. Prva ali druga stopnja nacionalnega opozorila pa se sprožita ob neposredni in dejanski ogroženosti na zahtevo vodje intervencije.

Vročinski val stiska vso Evropo FOTO: AP

Za oranžna opozorila ga ni

Ta mesec so vročino začele prekinjati hude nevihte in nalivi. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda, čez nekaj dni je hudo neurje zajelo prestolnico in povzročilo poplavljanje meteornih voda. Že takrat so se mnogi spraševali, zakaj ob tako hudih nevihtah ne dobimo SI-Alarma?

Takrat je Arso prižgal oranžno vremensko opozorilo, kakršnih izda med 20 in 30 na leto, ta pa niso dovolj, da se zanje prižge tudi nacionalni SI-Alarm. "Če bi 30-krat samo na to oranžno opozorilo Arsa v Sloveniji posredovali SI-Alarm, mislim, da je vsem jasno, da bi izključili te zadeve in bi nas hudo motile, dosegli bi nasprotni učinek," je za našo televizijo takrat pojasnjeval direktor URSZR Behin. Tudi vremenoslovec Brane Gregorčič je ocenil, da je SI-Alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno.

Vročinski val FOTO: AP

Zdaj torej gori prav to. Arso ga je za soboto prižgal za jugozahodno Slovenijo, nato pa do vključno srede razširil še na osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Ob tokratnem rdečem vremenskem opozorilu smo URSZR vprašali, ali bo zagorel tudi nacionalni alarm?

'Vremensko opozorilo o visokih temperaturah samo po sebi še ne zadostuje'

Tam pojasnjujejo, da postopek alarmiranja sproži dogodek, kot je naravna nesreča, industrijska nesreča ali druge velike nevarnosti (npr. terorizem), ki zahteva hitro obveščanje prebivalcev. "Vremensko opozorilo o visokih temperaturah samo po sebi še ne zadostuje za sprožitev alarmiranja za nesreče niti v Sloveniji niti v drugih državah Evropske unije. Gre za obveščanje pristojne meteorološke agencije o vremenskih stanjih in napovedih," odgovarja uprava za zaščito in reševanje, kjer so spomnili, da v sklopu teh aktivnosti Arso že več dni opozarja na visoke temperature. Pravijo, da odločitev o alarmiranju in obveščanju v primeru nesreč sprejme pristojni organ - vodja intervencije, poveljnik civilne zaščite, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, župan, vlada, minister ali drugi pooblaščeni -, ki na podlagi znanih okoliščin oceni resnost situacije in dejansko nevarnost za življenje ljudi ter premoženja. "Na sprejem takšne odločitve pomembno vplivajo ocena dejanske življenjske ogroženosti, pravočasnost alarmiranja (jasno predvidljivi ali že potekajoči dogodki) in možnost izvedbe zaščitnih ukrepov," razlagajo.

Vročinski val ogroža zdravje FOTO: AP

Navajajo torej, da se odločitev o alarmiranju in obveščanju sprejme na predlog organa (npr. Arso, ministrstvo za zdravje) oziroma osebe, ki je odgovorna za izvedbo ukrepov. "V kolikor bi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela zahtevo pristojnega organa ali osebe, v kateri bo določeno območje alarmiranja in vsebina sporočila z jasno navedenimi zaščitni ukrepi, bo to potisno sporočilo na predlaganem območju posredovano v sistemu SI-Alarm," zagotavljajo.

Ukrepi za pomoč v vročinskem valu

Na sicer Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci, uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Prav tako naj zadostna količina vode in sence zagotovimo tudi domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.