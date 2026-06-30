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Slovenija

Zakaj ob vremenskem rdečem alarmu ne piska tudi nacionalni?

Ljubljana, 30. 06. 2026 06.00 pred 17 urami 5 min branja 0

Avtor:
T.H.
Vročinski val

V Sloveniji že nekaj dni gori rdeče vremensko opozorilo, ki pa ni hkrati prižgalo tudi državnega alarma SI-Alarm, ki se uporablja v primeru naravnih in drugih nesreč. "Na sprejem takšne odločitve pomembno vplivajo ocena dejanske življenjske ogroženosti, pravočasnost alarmiranja (jasno predvidljivi ali že potekajoči dogodki) in možnost izvedbe zaščitnih ukrepov," pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.

V Sloveniji je sistem alarmiranja v primeru naravnih in drugih nesreč sestavljen iz siren ter radijskih in televizijskih obvestil, ki mu je po novem dodano še obveščanje preko mobilnih telefonov.

Alarm sprožen zaradi vetra

SI-Alarm je bil prvič testiran septembra 2025, prvič pa dejansko sprožen marca letos, ko je Agencija RS za okolje (Arso) izdala rdeče opozorilo zaradi močnega severnega vetra. Napovedovali so, da bo veter s sunki do 140 kilometrov na uro vztrajal do 36 ur.

Tokrat so grožnja (pre)visoke temperature
Tokrat so grožnja (pre)visoke temperature
FOTO: AP

Prebivalci najbolj ogroženih delov države, to je severnih regij, so nato na svoje telefone prejeli potisna obvestila o nevarnosti, tako imenovani SI-ALARM. Sporočilo je bilo v sistemu aktivno 36 ur, kar pomeni, da so vsi uporabniki, ki so v tem času vstopili na območje repetitorjev - celic ciljnega območja -, prejeli obvestilo na svoj mobilni telefon.

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Da ga bodo sprožili, je na novinarski konferenci takrat predhodno napovedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin. Pojasnil je, da bo sprožen tako imenovani alarm tretje stopnje. Gre za najnižjo stopnjo obvestila, ko ne gre za življenjsko ogroženost, temveč za preprečevanje oziroma ozaveščanje prebivalcev na konkretnem območju. Prva ali druga stopnja nacionalnega opozorila pa se sprožita ob neposredni in dejanski ogroženosti na zahtevo vodje intervencije.

Vročinski val stiska vso Evropo
Vročinski val stiska vso Evropo
FOTO: AP

Za oranžna opozorila ga ni

Ta mesec so vročino začele prekinjati hude nevihte in nalivi. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda, čez nekaj dni je hudo neurje zajelo prestolnico in povzročilo poplavljanje meteornih voda. Že takrat so se mnogi spraševali, zakaj ob tako hudih nevihtah ne dobimo SI-Alarma?

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Takrat je Arso prižgal oranžno vremensko opozorilo, kakršnih izda med 20 in 30 na leto, ta pa niso dovolj, da se zanje prižge tudi nacionalni SI-Alarm.

"Če bi 30-krat samo na to oranžno opozorilo Arsa v Sloveniji posredovali SI-Alarm, mislim, da je vsem jasno, da bi izključili te zadeve in bi nas hudo motile, dosegli bi nasprotni učinek," je za našo televizijo takrat pojasnjeval direktor URSZR Behin. Tudi vremenoslovec Brane Gregorčič je ocenil, da je SI-Alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno.

Vročinski val
Vročinski val
FOTO: AP

Zdaj torej gori prav to. Arso ga je za soboto prižgal za jugozahodno Slovenijo, nato pa do vključno srede razširil še na osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Ob tokratnem rdečem vremenskem opozorilu smo URSZR vprašali, ali bo zagorel tudi nacionalni alarm? 

'Vremensko opozorilo o visokih temperaturah samo po sebi še ne zadostuje'

Tam pojasnjujejo, da postopek alarmiranja sproži dogodek, kot je naravna nesreča, industrijska nesreča ali druge velike nevarnosti (npr. terorizem), ki zahteva hitro obveščanje prebivalcev.

"Vremensko opozorilo o visokih temperaturah samo po sebi še ne zadostuje za sprožitev alarmiranja za nesreče niti v Sloveniji niti v drugih državah Evropske unije. Gre za obveščanje pristojne meteorološke agencije o vremenskih stanjih in napovedih," odgovarja uprava za zaščito in reševanje, kjer so spomnili, da v sklopu teh aktivnosti Arso že več dni opozarja na visoke temperature.

Pravijo, da odločitev o alarmiranju in obveščanju v primeru nesreč sprejme pristojni organ - vodja intervencije, poveljnik civilne zaščite, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, župan, vlada, minister ali drugi pooblaščeni -, ki na podlagi znanih okoliščin oceni resnost situacije in dejansko nevarnost za življenje ljudi ter premoženja. "Na sprejem takšne odločitve pomembno vplivajo ocena dejanske življenjske ogroženosti, pravočasnost alarmiranja (jasno predvidljivi ali že potekajoči dogodki) in možnost izvedbe zaščitnih ukrepov," razlagajo.

Vročinski val ogroža zdravje
Vročinski val ogroža zdravje
FOTO: AP

Navajajo torej, da se odločitev o alarmiranju in obveščanju sprejme na predlog organa (npr. Arso, ministrstvo za zdravje) oziroma osebe, ki je odgovorna za izvedbo ukrepov. "V kolikor bi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela zahtevo pristojnega organa ali osebe, v kateri bo določeno območje alarmiranja in vsebina sporočila z jasno navedenimi zaščitni ukrepi, bo to potisno sporočilo na predlaganem območju posredovano v sistemu SI-Alarm," zagotavljajo.

Ukrepi za pomoč v vročinskem valu

Na sicer Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci, uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Prav tako naj zadostna količina vode in sence zagotovimo tudi domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na težave, ki jih lahko povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje in slabše počutje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap.

Težave pa lahko tudi preprečimo. Poleg zmanjšane izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov, umik v senco ali hladnejše prostor ter omejitev fizične aktivnosti. Pomembna je tudi izbira oblačil, oblačimo se v lahka, ohlapna oblačila.

Poudarjajo tudi uživanje zadostne količine tekočin, priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode, katere najbolj primerna temperatura je temperatura vode iz pipe. Ne uživajmo pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, saj povečajo odvajanje tekočine iz telesa, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Med drugim opozarjajo tudi na pomoč drugim. Posebej pozorni naj bomo na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji. Opozarjajo, da naj nikoli na puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu, so še zapisali.

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