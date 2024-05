Si bodo odbojkarji izborili vstopnico za olimpijske igre?

Po evropskem in svetovnem prvenstvu v Stožice prihaja še odbojkarska Liga narodov, v kateri bodo slovenski reprezentanti skušali potrditi vozovnico za pot na olimpijske igre. To bo tretji turnir letošnje sezone in zadnji pred sklepnim dejanjem tega tekmovanja. V kolikor s fantastičnimi predstavami norme ne izpolnijo na turnirjih v Turčiji in na Japonskem, bodo imeli to priložnost ravno na slovenskih tleh, v njim najljubši dvorani, kjer praviloma na krilih navijačev skačejo višje in žogo udarjajo močneje. Ujeli smo jih na snemanju medijskih obveznosti v naši hiši. Česa naši fantje niso pozabili iz Stožic in kaj si želijo tokrat?