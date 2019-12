Samopromocija: 100.000 evrov za poročanje o državnih svetnikih

Državni svet ni slepo črevo slovenskega parlamentarizma, ampak si poleg občasnega poročanja o vetih na zakone zasluži več pozornosti, meni njegov predsednik Alojz Kovšca : "Če bi čakali na to, da ljudstvu in volivcem tretji program priobči to, kar se gremo v Državnem svetu, bi danes verjetno o Državnem svetu v Sloveniji vedeli zgolj teoretiki, ki preučujejo ustavno ureditev." Tako so na javnem razpisu z minimalnim enotedenskim rokom prijave izbrali edinega ponudnika. Skledar TV, zavod, registriran za promocijo kulture in kmetijstva, ki bo v prihodnjih dveh letih za poročanje o svetnikih prejel 100.000 evrov, oziroma štiri tisočake bruto na mesec, kar je za Kovšco optimalno: "Če sem čisto pošten, mislim, da dobimo več, kot plačamo."

Skledar je sicer "one man" TV, ki jo predvaja le en ponudnik televizijskih shem. Redno in pogosto objavlja tudi na svoji spletni strani in zlasti YouTubu, kjer pa je video zadnje seje svetnikov kliknilo manj ljudi, kot jih sedi v državnem svetu. Cenovna dostopnost pa naj bi bila tista, ki je na koncu odločila: "No, če bi si lahko privoščili POP TV, bi si to privoščili. Proračun Državnega sveta je približno 2 milijona in 100 tisoč evrov. Skledar TV je naš finančni doseg," izbiro pojasni Alojz Kovšca.



Milosavljević pa je prepričan ''da bi se marsikateri slovenski medijski akter, ki se v tem trenutku relativno težko preživlja, gotovo z veseljem nastopil na tem razpisu, vendar pa ta kratek rok kaže na to, da je zadeva dogovorjena".

Ob tem se bo slovenski zgornji dom kmalu preselil v prenovljeno dvorano. Ta bo, tako kot tiste v državnem zboru, opremljena z vgrajenimi kamerami, kar bo še poenostavilo neposredne prenose. Zakaj torej plačevanje dodatnih medijskih storitev? "Pa ste vi resni s tem vprašanjem? Dve leti sem predsednik Državnega sveta. Kadarkoli se udeležim kakega dogodka, potuje kamera do mene in potem od mene naprej," se ostro odzove Kovšca.

Milosavljević pa: "To, da nekomu ne zadošča oziroma mu ni všeč, koliko se pojavlja, je na nek način njegova težava. Gotovo pa to ni davkoplačevalski problem."



Verjetno bi si javne institucije ugled in publiciteto morale dvigovati predvsem s svojim delom.