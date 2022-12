Kitajski predsednik čestital predsednici Pirc Musarjevi ob prevzemu funkcije

Kitajski predsednik Ši Džinping je v četrtek poslal čestitko Nataši Pirc Musar ob nastopu funkcije predsednice Republike Slovenije, so zapisali na spletni strani kitajskega zunanjega ministrstva. Ob tem je pohvalil kitajsko-slovenske odnose in izrazil upanje na nadaljnje sodelovanje v korist obeh držav in narodov.

icon-expand Čestitke za Natašo Pirc Musar prihajajo tudi s Kitajske. FOTO: Aljoša Kravanja Ši je poudaril, da kitajsko-slovenski odnosi v zadnjih letih ohranjajo stabilno rast z nenehno krepitvijo političnega medsebojnega zaupanja, okrepljeno sinergijo razvojnih strategij in plodnimi rezultati praktičnega sodelovanja na različnih področjih, navaja kitajsko ministrstvo. Dodal je, da pripisuje velik pomen razvoju kitajsko-slovenskih odnosov in je pripravljen sodelovati s predsednico Pirc Musar pri utrjevanju prijateljstva med državama, poglabljanju izmenjav in sodelovanja na različnih področjih ter dvigu kitajsko-slovenskih odnosov na višjo raven v korist obeh držav in narodov.