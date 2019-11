"Stranka DeSUS ne bo podprla interventnega zakona, ker menimo, da amandma, ki je bil sprejet, in sicer na predlog Stranke Alenke Bratušek, da je to neustavno, nepravično," meni Erjavec.

Gre za odločitev, da se pokojnine – če bo gospodarska rast letos višja kot 2,5-odstotka – prihodnje leto za vse upokojence povečajo enako – za 6 evrov in pol. Vlada in DeSUS sta sprva sicer zahtevala usklajevanje v odstotkih, a bila v nepredvidljivem proračunskem glasovanju prekratka za en glas."To bi pomenilo, da bi bili tisti, ki manj delajo, ki manj vplačujejo v pokojninsko blagajno, v bistveno boljšem položaju."

Desusovi poslanci so sicer v prvo – kljub temu, da pri pokojninah ni obveljala njihova – glasovali za interventni zakon, zdaj pa so si premislili.

"Kako bi izgledalo, da poslanci ne bi razmišljali? Potem bi to pomenilo, da nas nekdo vodi s povodcem in da mi to počenjamo. Mi smo demokratična stranka in seveda želimo tudi demokratično odločati,"pravi Franc Jurša, vodja Desusovih poslancev.