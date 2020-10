Domnevno izposojenih 6.000 evrov: Hojs zgodbi verjame, policija jo zanika

Ob zgodbi Zmaga Jelinčiča v parlamentu smo zastrigli z ušesi, pojasnjuje poslanec Predrag Baković. Ne zase, temveč za policijsko akcijo, naj bi si uslužbenec NPU izposodil denar kar od občana. Z njim pa naj bi navidezno odkupili drogo in s tem ujeli preprodajalce. "Tako sem tudi jaz razumel kolega Jelinčiča, da je to šlo za šest tisoč evrov, in moram reči, da je sila nenavadno, da bi se to zgodilo," pravi Baković.

Zato je od ministra Aleša Hojsa zahteval odgovore in jih tudi dobil. Kot so zapisali na ministrstvu, izpovedba oškodovanega v konkretni zadevi potrjuje resničnost dogodka. Denarja pa mu uslužbenec NPU nikoli ni vrnil. Policija te navedbe zanika in jasno odgovarja: ta dogodek se ni zgodil.

"Jaz ne vem, kaj policija pravi, jaz samo to vem, da je človek, ki je podal izjavo, da je posodil 6000 evrov, to izjavo podal podpisan pod materialno kazensko odgovornostjo v smislu krive ovadbe," odgovarja Hojs. "Ministrstvo smo seznanili z našimi ugotovitvami, da smo pri preverjanju navedb poslanca ugotovili, da te ne držijo," so še zapisali na policiji. Ob tem se - tako Bakovič - poraja vprašanje - kdo nam laže.