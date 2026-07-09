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Kako je videti CAR-T center, kjer bi izdelovali zdravila za bolnike z rakom?

Ljubljana, 09. 07. 2026 19.40 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Rebeka Tomaduz
CAR-T

Kako je videti akademski CAR-T center, v katerem bi izdelovali ključna zdravila za bolnike z rakom, a zaradi birokratskih zapletov niti po petih letih še ni zaživel? Kakšne prostore je ljubljanski UKC zgradil že pred več kot letom dni prav za takšne bolnike? Si lahko bolniki in njihovi svojci obetajo, da bo lastna proizvodnja celičnih zdravil postala realnost še letos?

Z vodjo transplantacij hematološkega oddelka vstopimo v eno od strogo izoliranih sob, kjer bolniki z rakom, ki prejmejo celično terapijo, preživijo pet tednov.

"Tukaj imamo filtriran zrak z namenom, da iz atmosfere, kjer so lahko na primer spore, te ne pridejo v pljuča bolnika in povzročijo okužbo," razlaga Matjaž Sever, v. d. predstojnika Kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Vsakemu pacientu odvzamejo limfocite in jih predajo Inšitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki jih s pomočjo naprav, ki so jih kupili donatorji, spremenijo v tako rekoč zdravilo.

"Celice transformiramo s pomočjo virusnih vektorjev, da znajo prepoznati to celico, ki bi se je radi znebili. Pravzaprav te bolnikove celice naučimo, kako se s tem tumorjem spopasti. To traja od 10 do 14 dni," pojasnjuje Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na ljubljanski Medicinski fakulteti.

Naredili so tri takšna testna zdravila. "Vse, kar je bilo potrebno, je narejeno. Validacijske serije so bile prejšnji teden zaključene in vse so uspešno prestale vsa preverjanja kakovosti. Dejansko bi lahko pritisnil na gumb in bi danes začeli terapijo varno in po vseh specifikacijah, ki so potrebne," pravi Petrovec. "Naši zdravniki so izšolani in sposobni vsa zdravljenja izvajati in tudi vse zaplete reševati," pa dodaja Sever.

A brez dovoljenja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) akademskega CAR-T centra ne morejo polno zagnati, pa čeprav bi v njem lahko razvijali zdravila za širši krog bolnikov.

"Ostali produkti, ki so na voljo Evropejcem v Evropski uniji, pa na žalost niso na voljo v Sloveniji, predvsem zaradi naše majhnosti. In prav s temi novimi CAR-T celicami, ki jih razvijamo sami, akademskimi CAR-T, bomo lahko razširili to zdravljenje," poudarja Sever.

Nazaj v bolniško sobo. Zdravilo z Inštituta potuje nazaj v UKC, kjer ga transplantirajo v bolnika. Sledi obdobje 14-dnevnega spremljanja. Če v tem času ni večjih zapletov, razlaga Sever, gre lahko bolnik po tem obdobju domov.

"Septembra želimo javnosti povedati dobro novico, da se bo zdravljenje začelo. Upamo in želimo si, da ne bo treba povedati slabe novice," pa pravi Kristina Modic iz Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo.

Neuradno pa tako JAZMP kot Ministrstvo za zdravje verjameta, da bi center lahko v polnosti zaživel še to leto.

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09. 07. 2026 20.11
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