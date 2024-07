Si ministrstvo ne želi javne razprave? Na voljo le počitniški mesec dni

"Po veliko prelomljenih obljubah in zavlačevanju ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel smo v Sloveniji končno dobili predlog zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti. Vendar pa predlog zakona ocenjujemo kot nesistemski in kontradiktoren," opozarjajo v Slovenskem združenju za psihoterapijo in svetovanje, Zvezi organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialno varstvenih storitev Slovenije, Teološki fakulteti, Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana, Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Zahtevajo, da Ministrstvo za zdravje podaljša javno obravnavo na dva meseca, da bo vsaj tako lahko vključena vsa zainteresirana strokovna javnost.

"Predlog zakona je bil podan v javno razpravo ravno v začetku poletnih počitnic, celo v petek popoldan, kar daje slutiti, da si predlagatelj, Ministrstvo za zdravje, v resnici sploh ne želi javne, kaj šele strokovne razprave o tem zakonu. To pa pomeni, da ministrstvo vodijo drugačni motivi in interesi, ki niso povezani s kvaliteto zakona, niti s pacienti, ki bi morali biti prva in največja skrb Ministrstva za zdravje," ocenjujejo. Če bi Ministrstvo za zdravje želelo dejansko strokovno razpravo, bi ta bila daljša (vsaj dva meseca) in se ne bi odvijala sredi počitnic, vključena pa bi bila vsa strokovna in zainteresirana javnost. Tudi do sedaj je predlog zakona nastajal v zaprtem krogu brez vključevanja psihoterapevtske stroke in organizacij pacientov, prvi osnutki pa so imeli celo oznako tajno. Vse to meče sum na to, da je Ministrstvo za zdravje podleglo vplivu točno določene interesne skupine, še dodajajo.

Pasti zakona

Že kar nekaj časa se piše zakon o psihoterapiji. Pred letom dni se je prvič sestala delovna skupina Ministrstva za zdravje, ki naj bi sodelovala pri pripravi zakona. Strokovnjaki vseh strok (psihoterapevtske in klinično psihološke smeri) so že takrat opozarjali, da njihovo mnenje pri pripravi ni dovolj upoštevano. Govorili smo z družinsko terapevtko Katjo Knez Steinbuch, psihoterapevtko relacijske družinske terapije in ustanoviteljico inštituta Vita Bona, ki dogajanje spremlja že od samega začetka. Spregovorila je o pasteh, ki bi jih lahko prinesel zakon.