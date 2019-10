Si predstavljate, da bi oktobra zapadlo več kot meter snega?

Oktobrsko sneženje v naših krajih sicer ni nič neobičajnega, čeprav le redko zapade večja količina snega. V krajih na okoli 800 metrov nadmorske višine ob koncu oktobra in v začetku novembra v povprečju sneži vsako drugo leto, v krajih na 500 metrih nadmorske višine pa se to zgodi na vsakih pet do deset let. Tudi povsem po nižinah je ob koncu oktobra že snežilo. Zadnje takšno sneženje smo imeli pred sedmimi leti, ko je po podatkih Arsa v Kočevju zapadlo 21, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa dva centimetra snega. V zadnjih 50 letih je bilo v večini nižinskih krajev najobilnejše sneženje 23. in 24. oktobra 2003, v sredogorju in visokogorju severne Slovenije pa večinoma 20. in 21. oktobra 1970.

Najobilnejše oktobrsko sneženje v 20. stoletju

V vremenski kroniki najdemo tudi dogodek iz daljnega leta 1905, ko je ob koncu oktobra večji del Slovenije prekrivala izjemno debela snežna odeja, ki je v naših krajih še sredi zime prava redkost. V Cerknici so izmerili neverjetnih 120 centimetrov snega, v Višnji Gori na Dolenjskem je sneg segal 80, v Postojni pa 70 centimetrov visoko.

Obilnemu sneženju so sledila zelo mrzla jutra. Najbolj se je ohladilo 28. oktobra, ko so v Dolenjem Medvedjem selu pri Trebnjem izmerili –14,4, Žireh in Sodražici –13,5, v Postojni –12,8, v Kočevski Reki –11,4 in v Ljubljani –10,7 stopinje Celzija.