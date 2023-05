Si predstavljate, da v 90. letu živite visoko v hribih, sosedov pa skorajda ni?

V hiši, obdani z gozdom, živi brez vodovoda. Pokaže, kje zbira deževnico: "To neprestano menjavam, ker po žlebu priteče in gre potem naprej v 'štirno'. Poglejte še to vodo. Prinesla jo je hči, ki mi je napolnila te posode. Ta je za piti in kuhati." Po drugi strani pa se gospa Koprivnikarjeva, ko gre za njeno zdravje, zadnjih pet let lahko zanaša na moderno tehnologijo. Na roki ima namreč zapestnico z gumbom, na katerega bi lahko pritisnila, če bi potrebovala zdravniško pomoč. Oglasila bi se ji operaterka, ki bi jo povezala z zdravniško ekipo in obvestila svojce. Gospa Milena je na srečo doslej še ni potrebovala. "Sem pa nevede preverila, ali zapestnica zares deluje," doda v smehu. "Nekdo je začel klicati ime Milena, pa sem rekla, da sem v sadovnjaku. Očitno sem se morala z zapestnico kam nasloniti in se je oglasila pomoč, a s seboj nisem imela telefona. Potem je bila panika, ker so javili hčeri in sosedu." Doda še, da se zaradi zapestnice počuti varneje.

"Imam veliko njivo, poglejte. Moram posaditi še čebulo," pove Koprivnikarjeva in doda: "Če bi imela delovno obleko, bi vas pa povabila tudi na njivo okopavati. " Tej skorajšnji 90-letnici nasmeh ne izgine z obraza tudi, ko razlaga in s prstom kaže na bližnji gozd, da v resnici tukaj ne živi čisto sama: "Videla sem medveda, še mladega. Po cesti je pa še letal za njim zajec, za njim pa maček. Kot v pravljici, gredo na sestanek."

V vasici s samo štirimi sosedi na 900 metrih nadmorske višine, ne malo stran od Rakitne, živi 89-letna Milena Koprivnikar . Z nasmehom na obrazu nas sprejme v svoj dom, kjer živi že 30 let, zadnjih 16 let je vdova.

Zapestnico, ki je del e-oskrbe na domu in jo v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije zagotavlja Telekom Slovenije, trenutno uporablja 5000 oseb. Med njimi so starejši, invalidi in kronični bolniki, ki lahko, ker so 24 ur na dan povezani z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, v domačem okolju živijo bolj varno in neodvisno. Vsaj desetina med njimi je takih, ki bi morali brez e-oskrbe v dom za starejše ali pa bi potrebovali drugačno pomoč.

Peter Pustatičnik iz Telekoma pove, da je v slabem letu asistenčni klicni center, ki je dostopen 24 ur na dan, prejel več kot 20.000 klicev alarmov za pomoč. "Od teh alarmov za pomoč so klici različni. Kar je najbolj izstopajoče in kjer smo lahko v določenih primerih preprečili tudi smrt, je 201 uporabnikov, ki so potrebovali nujno medicinsko pomoč, ostali so bili hospitalizirani. Če ti ne bi pomoči dobili takoj, bi bil izid zdravljenja zelo vprašljiv," še dodaja. "Ta sistem pripomore k temu, da se človek ne čuti socialno izključenega, svojci pa lažje delajo v svojih službah. Ravno tako pa so ljudje bolj varni tudi ponoči. Morate vedeti, da mi oskrbujemo tako na daljavo kot tudi s prostovoljstvom tri in polkrat več, kot je ljudi v institucionalnem varstvu," pa dodaja Vera Pečnik z ZDUSA.