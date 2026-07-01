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Slovenija

'Si samska?': komentarji svetnika SDS sprožili policijsko preiskavo

Ljubljana, 01. 07. 2026 20.36 pred 1 uro 3 min branja 78

Avtor:
Kaja Kobetič
Škvarč komentarji

Je SDS-ov občinski svetnik iz Ajdovščine Dejan Škvarč na družbenem omrežju TikTok neprimerno nagovarjal dekleta, celo mladoletna? Zadevo je pod drobnogled že vzela policija. Da je šlo pri namigovanjih na srečanje in vprašanjih, ali so samske, le za komplimente, se brani Škvarč. Gre res le za nepremišljeno pisanje, kot pravi svetnik, ali za spletno nadlegovanje več deset let mlajših deklet? In kako zadevo komentirajo v njegovi stranki SDS?

Dejan Škvarč, občinski svetnik iz Ajdovščine, se je znašel pod drobnogledom zaradi spornih komentarjev na družbenem omrežju TikTok, ki naj bi jih objavljal pod profilom funlink123.

"Si samska? Ker lepa in simpatična si ful."

"Povej naslov. Pridem."

"Carici ... Tja grem, ko bom na Štajerskem. Prav kmalu."

"Fajn frendice, znanke imaš. A je samska? Sprašujem za prijatelja."

"Omg ... A lahko grem s tabo na en road trip? Carica."

To je le nekaj izmed številnih komentarjev istega uporabnika pod objavami različnih deklet na TikToku. Kot je mogoče sklepati, naj bi bila nekatera dekleta tudi mladoletna.

Za na videz lažnim profilom z neprepoznavno profilno sliko in izmišljenim uporabniškim imenom funlink123 naj bi stal prav Škvarč, svetnik stranke SDS v zgodnjih štiridesetih letih. Profil danes ni več dostopen, da je pripadal Škvarču, pa naj bi potrjevali posnetki zaslona.

Škvarč pred kamere ni stopil, svoje komentarje pa je pojasnil pisno: "Če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni, mi je žal. V večini primerov je šlo za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Poudarjam, da je šlo zgolj za nepremišljene besede in da nikoli ni bilo nobenih zlonamernih namenov ali dejanj."

Zadevo preiskuje tudi policija. Iz novogoriške policijske uprave so sporočili, da preverjajo relevantna dejstva in okoliščine. Posredno so potrdili tudi, da so v primer vpletene mladoletne osebe.

Na vprašanje, ali bo zaradi spornih zapisov odstopil kot občinski svetnik, Škvarč odgovarja: "Funkcijo občinskega svetnika opravljam odgovorno in v skladu s svojimi obveznostmi, saj moje nepremišljeno pisanje po družbenih omrežjih ne vpliva na moje delo."

Kaj pa pravijo v njegovi matični stranki SDS, kjer je bil Škvarč tudi predsednik Krščanskega foruma? Pred dnevi so za Primorske novice odgovorili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, danes pa zadeve ne komentirajo več. Brez komentarja, ker da gre za aktivnosti zunaj občine, je ostal tudi SD-jev župan Ajdovščine Tadej Beočanin. Precej bolj kritični pa so v združenju, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja.

"Pogosto pa storilci na spletu, spolnih zlorab na spletu prav na tak način vstopajo v kontakt, na tak način pridobivajo, vpeljujejo v zlorabo, se pravi to je lahko čisto začetna faza. Razen to, da je ta profil izbrisan, ni nobenega drugega ukrepa," opozarja Jerneja Munc, predsednica društva Združenje za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja.

Škvarč je sicer razburil tudi z objavo pred dvema letoma, ko je objavil fotografijo z Markom Ivanom Rupnikom, ki je bil iz jezuitskega reda izključen zaradi obtožb o zlorabah redovnic. "Najlažje je obsojati. Mnogo težje odpuščati," je zapisal, objavo pa kasneje izbrisal.

Dejan Škvarč Ajdovščina TikTok spletno nadlegovanje policijska preiskava

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KOMENTARJI78

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Papež
01. 07. 2026 21.42
Kdor pri 40+ uporablja besede ful, road trip, frendice, carica, se mora resno vzeti v roke
Odgovori
+1
2 1
8282
01. 07. 2026 21.41
bog in druzina ane? Kekci.
Odgovori
-1
0 1
Papež
01. 07. 2026 21.41
Kdor pri 40+ uporablja besede ful, road trip, carica, se mora resno vzeti v roke
Odgovori
+0
1 1
FrankCostello
01. 07. 2026 21.40
V SDSu je to dokazano že sedmi pedofil, samo v vednost!
Odgovori
+0
1 1
Artechh
01. 07. 2026 21.40
Najbolj cvilijo 35+ zenske ki jih noben vec noce. Ko so ble 20 jim je pozornost cist odgovarja in izbira
Odgovori
-2
0 2
robinhud
01. 07. 2026 21.39
za tiste ki hodijo fajmoštra občudovat je zadeva razumljiva saj cerkev trdi da je ženska samo za okras moškemu !
Odgovori
+1
2 1
tina se je kur bala
01. 07. 2026 21.38
Clovek bi pricakoval, da mikstonea tozite, pa nic od tega. Pa ne mi rect, da si brke pustis in si resen politik. Ucke pa begajo. Levnuhi, sram vas je lahko.
Odgovori
-2
1 3
SpamEx
01. 07. 2026 21.38
Ta tip je bil nedolgo nazaj na Miljonarju pri Godlerju ali pa na Jokerju pri Galuniču nisem siguren
Odgovori
0 0
tina se je kur bala
01. 07. 2026 21.35
Kje so one prikljenjene za radiator iz fotopuba? Vreca se se kar skriva. Kaj pa mesecnik?
Odgovori
+0
4 4
Artechh
01. 07. 2026 21.34
Dokler niso bile mladoletne ne vidim problema
Odgovori
+2
3 1
Golobji ples
01. 07. 2026 21.34
Levičarji cvilijo
Odgovori
-2
3 5
4krogci
01. 07. 2026 21.33
moto sds-a...ni vazno al je punca al je fant...sam da ni polnoletn!
Odgovori
+6
9 3
Eksiflajs96
01. 07. 2026 21.30
Najbolj je zanimiv da dodate vedno SDS zraven, k je pa kdo iz levih alpa svobode pa nikol nic ne pise poleg.. hja drgac pa AI dela dons cudeze, lahko tkorekoc vsakega obtozis s priredbo cesarkoli mozno na tem svet..
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-4
3 7
MEDKO
01. 07. 2026 21.29
A če rečeš punci, da je simpatična je to nadlegovanje? Kam smo prišli....
Odgovori
-5
3 8
4krogci
01. 07. 2026 21.39
ko je vmes 20 let razlike in je punca mladoletna pol vsekakor je nadlegovanje
Odgovori
+3
3 0
Vrhovni poveljnik
01. 07. 2026 21.28
Česa takega pa od SDSovca ne bi pričakoval! Običajno imajo raje fantke!
Odgovori
+7
8 1
cekinar
01. 07. 2026 21.26
pedofilski SdS,samo Epstein in Smodej še jim manjkata.
Odgovori
+4
6 2
M_teoretik
01. 07. 2026 21.22
Če prepovejo socialna omrežja najstnikom, bo SDS najbolj prikrajšan!?
Odgovori
+5
8 3
4krogci
01. 07. 2026 21.39
zakaj pa misles da so proti a? hahah
Odgovori
+2
2 0
tina se je kur bala
01. 07. 2026 21.40
Tvoji pa so ze opravili svoje v fotopubu. Da cuckov v zadevi barisic ne omenjam.
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
01. 07. 2026 21.21
Pustimo vsebino. Dajmo raje na pranger tistega, ki je to objavil!
Odgovori
+9
11 2
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