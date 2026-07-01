'Si samska?': komentarji svetnika SDS sprožili policijsko preiskavo

Dejan Škvarč, občinski svetnik iz Ajdovščine, se je znašel pod drobnogledom zaradi spornih komentarjev na družbenem omrežju TikTok, ki naj bi jih objavljal pod profilom funlink123.

"Si samska? Ker lepa in simpatična si ful."

"Povej naslov. Pridem."

"Carici ... Tja grem, ko bom na Štajerskem. Prav kmalu."

"Fajn frendice, znanke imaš. A je samska? Sprašujem za prijatelja."

"Omg ... A lahko grem s tabo na en road trip? Carica."

To je le nekaj izmed številnih komentarjev istega uporabnika pod objavami različnih deklet na TikToku. Kot je mogoče sklepati, naj bi bila nekatera dekleta tudi mladoletna.

Za na videz lažnim profilom z neprepoznavno profilno sliko in izmišljenim uporabniškim imenom funlink123 naj bi stal prav Škvarč, svetnik stranke SDS v zgodnjih štiridesetih letih. Profil danes ni več dostopen, da je pripadal Škvarču, pa naj bi potrjevali posnetki zaslona.

Škvarč pred kamere ni stopil, svoje komentarje pa je pojasnil pisno: "Če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni, mi je žal. V večini primerov je šlo za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Poudarjam, da je šlo zgolj za nepremišljene besede in da nikoli ni bilo nobenih zlonamernih namenov ali dejanj."

Zadevo preiskuje tudi policija. Iz novogoriške policijske uprave so sporočili, da preverjajo relevantna dejstva in okoliščine. Posredno so potrdili tudi, da so v primer vpletene mladoletne osebe.

Na vprašanje, ali bo zaradi spornih zapisov odstopil kot občinski svetnik, Škvarč odgovarja: "Funkcijo občinskega svetnika opravljam odgovorno in v skladu s svojimi obveznostmi, saj moje nepremišljeno pisanje po družbenih omrežjih ne vpliva na moje delo."

Kaj pa pravijo v njegovi matični stranki SDS, kjer je bil Škvarč tudi predsednik Krščanskega foruma? Pred dnevi so za Primorske novice odgovorili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, danes pa zadeve ne komentirajo več. Brez komentarja, ker da gre za aktivnosti zunaj občine, je ostal tudi SD-jev župan Ajdovščine Tadej Beočanin. Precej bolj kritični pa so v združenju, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja.

"Pogosto pa storilci na spletu, spolnih zlorab na spletu prav na tak način vstopajo v kontakt, na tak način pridobivajo, vpeljujejo v zlorabo, se pravi to je lahko čisto začetna faza. Razen to, da je ta profil izbrisan, ni nobenega drugega ukrepa," opozarja Jerneja Munc, predsednica društva Združenje za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja.

Škvarč je sicer razburil tudi z objavo pred dvema letoma, ko je objavil fotografijo z Markom Ivanom Rupnikom, ki je bil iz jezuitskega reda izključen zaradi obtožb o zlorabah redovnic. "Najlažje je obsojati. Mnogo težje odpuščati," je zapisal, objavo pa kasneje izbrisal.