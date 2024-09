Si upaš stopiti izven okvirjev? Odkrij svet priložnosti na sejmu MOS!

Celjski sejem bo med 18. in 22. septembrom 2024 ponovno gostil MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji, ki privablja obiskovalce iz vseh koncev države in širše regije. MOS, ki letos praznuje že 56. izvedbo, bo potekal pod sloganom Skočite iz okvirjev in bo ponujal širok spekter priložnosti za podjetnike, inovatorje in vse, ki želijo raziskati najnovejše trende v različnih panogah.

Na MOS-u boste lahko odkrivali inovacije in spoznali najnovejše tehnološke rešitve, trajnostne energetske sisteme in vrhunske izdelke za dom in prosti čas. Z več kot 650 razstavljavci in več kot 1.100 blagovnimi znamkami boste zagotovo našli nekaj, kar vas bo navdušilo.