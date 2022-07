Si želiš čudovito čokoladno polt, ki ustavlja poglede?

Je sploh še kaj boljšega kot čudovita čokoladna polt, ki ustavlja poglede na ulici? Verjetno si tudi ti ne moreš predstavljati poletja brez popolne zagorele kože, ki da piko na i vsakemu poletnemu outfitu in te vedno postavi v središče pozornosti. Za hitrejše pridobivanje lepe rjave barve na sončku pa tudi letos ne smeš izpustiti marmelade za sončenje – ne glede na to, ali boš sončne dni preživela na plaži, ob bazenu ali kar na domači terasi. Zapeljiva, sijoča, zagorela ... a BREZ mastnega občutka na koži Prav zate je bila ustvarjena nova Summer Affair marmelada. Drugačna od vseh marmelad, z lahkotno kremno teksturo se hitro vpije in ne pusti neprijetnega občutka na koži. In kar je najpomembnejše - ne pušča madežev na oblačilih. Zato letos brez skrbi zaradi mastnih madežev samozavestno obleci svoje najljubše (bele) kopalke ter uživaj v vročih, poletnih trenutkih.

icon-expand Summer Affair marmelada se hitro vpije in ne pusti neprijetnega občutka na koži. FOTO: Arhiv naročnika

Letošnje poletje bo v znamenju čokoladne kože Ker si samozavestna, rada izstopaš in si želiš še bolj hitro, intenzivno ter dalj trajajoče naravno zagorelost, te bo nova marmelada programa Afrodita Professional prepričala s kar do 44 % povečano intenzivnostjo porjavitve (in vivo študija, 22 oseb, 14 dni, 1-krat dnevno). Zato ne čakaj, hitro posezi po najboljši Afroditini marmeladi do sedaj in poskrbi za popolno čokoladno zagorelo polt.

icon-expand Summer Affair marmelada poskrbi za popolno čokoladno zagorelo polt. FOTO: Arhiv naročnika

Ko sanje postanejo resničnost Medtem ko te grejejo vroči sončni žarki, aktivne sestavine topijo maščobne blazinice in ''brišejo'' celulit. Summer Affair marmelada je tvoj novi poletni ''must have''. Ne samo, da poskrbi za čudovito zagorelost kože, temveč tudi aktivno pripomore pri oblikovanju lepe postave, čvrste in napete kože ter pomaga zmanjšati opaznost celulita. Prav zaradi tega enostavno ne sme manjkati v tvoji torbi za na plažo! Z nanosom marmelade boš zares sproščeno uživala na soncu, medtem ko bo tvoje telo ''aktivno'' skrbelo za bolj čvrst, fit videz kože. P. S.: Pa brez skrbi, marmelada ne deluje z grelnim učinkom, zato te bodo pogreli le vroči pogledi iz okolice. Še ena prednost nove marmelade – SPF 10 Da bo polt to poletje žarela v bronastih in ne rdečih odtenkih, Summer Affair marmelada vsebuje tudi SPF 10 zaščito, ki bo varovala tvojo kožo pred UVA in UVB žarki. Pričaraj si popolne poletne avanture s celotno linijo izdelkov Summer Affair:

icon-expand Izdelki SUMMER AFFAIR so ekskluzivno na voljo tudi v spletni prodajalni. FOTO: Arhiv naročnika