Si želite kožo brez nepravilnosti? Za mladostni videz potrebujete to!

Če ste vedno sanjali o nebeško mehki koži brez nepravilnosti, se vam lahko to uresniči z redno uporabo revolucionirane kreme, ki bo vašo kožo popolnoma prenovila. Kako smo lahko tako prepričani v to? Ker krema vsebuje izvlečke kaviarja, ki na vašo kožo deluje globinsko in kožo popolnoma preoblikujejo v kombinaciji z ostalimi bogatimi sestavinami.

Prestopite prag bogatašev Na kaj pomislite, ko zaslišite besedo kaviar? Najverjetneje večina dobi podobo luksuzne jedilnice na kateri vam postrežejo večhodni meni in kozarec najdražjega šampanjca. Kaviar je že kar nekaj časa opredeljen za zelo drago živilo, ki si ga lahko privoščijo le redki. Verjeli ali ne, pa ima kaviar svoje mesto tudi v svetu nege kože. Nega kože s kaviarjem, ki je znana tudi po razkošnosti, je pogosto združena z visokimi cenami in domnevno osupljivimi rezultati. Da pa bi vedeli, zakaj je višja cena vredna tega, pa je treba najprej razumeti osnovo nego kože s kaviarjem.

Nega obraza z drugo dimenzijo in neverjetnimi učinki Kaviar vašo kožo popolnoma prestrukturira in ji ponudi točno tisto, kar vaša koža v danem trenutku potrebuje. Če imate težave s podočnjaki bo s svojo bogato formulo z redno vsakodnevno nego poskrbel, da bodo ti počasi postali manj vidni. Če se spopadate s pigmentnimi madeži bo predrl v globje celice in posvetli vse večje in manjše hiperpigmentacije. Z redno uporabo 4D Caviarja pa bo hkrati tudi uravnal tvorbo melanina in preprečil pojav novih pigmentnih madežev. Tudi moteče akne bodo po redni uporabi kreme 4D Caviar postale preteklost. Zaradi antioksidantov v kremi, ki spodbujajo tvorbo kolagena se bodo zmanjšali rdeči madeži in brazgotine, ki so nastale zaradi mikropoškodb na koži. Se nikakor ne morete znebiti motečih gub in ste preizkusili že kar nekaj pomlajevalnih krem? Končno imate priložnost, da preizkusite kremo, ki je vredna vsakega centa in bo dejansko imela učinek na zmanjšanje gub in vam zagotovilo lepšo, bolj sijočo in mladostno kožo.

Glavne prednosti kreme s kaviarjem? - Ščiti pred UV-žarki. - Zabriše vse večje in manjše gubice. - Odlično odstrani hiperpigmentacije in ustvari enakomeren tonus kože. - Preprečuje razgradnjo elastina in posledično ohranja mladosten videz kože. - Povečuje proizvodnjo kolagena. - Vsebuje hialuronsko kislino japonskega porekla, ki velja za najbolj kakovostni hialuron na svetovnem trgu. - Karitejevo maslo v kremi 4D CAVIAR velja za resnično kraljevsko lepotno skrivnost, saj hkrati mehča kožo in spodbuja proizvodnjo kolagena. - Patentirana 4D formula poskrbi, da je vaša koža izjemno mehka in negovana še naslednjih 12 ur po uporabi.

Samo vi ste odgovorni za izgled svoje kože in njen izgled K aviar ima visoko vsebnost olja in beljakovin, zaradi česar je najbolj primeren za reševanje težav, kot so izsušena koža, fine linije in gube ter izgubo elastičnosti. Hkrati pa ima še antioksidativne lastnosti, ki ščitijo in negujejo kožo, vsebuje pa tudi omega 3 in 6 maščobne kisline, ki vlažijo in izboljšajo teksturo kože. Kaviar je zmagovalno ter ekstra učinkovito vlažilno sredstvo in se uporablja predvsem za reševanje vseh nepravilnosti na koži in to v ekstremno hitrem času.

Popolna kombinacija sestavin, ki vas bo očarala Medtem ko se morske sestavine, kot so alge, soli, minerali in morske alge, uporabljajo v negi kože že desetletja, je kaviar postal priljubljen šele v zadnjih letih. Luksuzna krema 4D Caviar vsebuje tudi karitejevo maslo, hialuronsko kislino ter vazelin in prav te sestavine skupaj napnejo in tonirajo kožo, hkrati pa vam dajejo intenziven odmerek vlage. Že po prvem nanosu boste hitro ugotovili, da je krema 4D Caviar prava poslastica za nego naše kože in to ne samo zaradi sestavin, ampak zato predvsem zaradi božanskega občutka, ki ga pusti na naši koži in traja v nedogled. Tiste, ki cenite visoko higieno, se boste še posebej razveselile priložene žličke za nanos kreme. Tako vam krema ne bo ostajala za nohti, nanos pa bo še hitrejši in enostavnejši.

