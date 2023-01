Si želite popoln nasmeh že v dobrem letu dni?

Invisalign je inovativno ortodontsko zdravljenje, ki uporablja niz prozornih, odstranljivih poravnalnikov za postopno ravnanje zob. Z Invisalignom lahko dobite nasmeh, ki ste si ga vedno želeli, in to brez kovinskih zvezdic ali žičnatih zobnih aparatov.

Ortodontsko zdravljenje z Invisalignom je preverjeno učinkovito, daje odlične rezultate in je pomagalo že milijonom ljudi po vsem svetu. Invisalign deluje tako, da uporablja niz prozornih, odstranljivih poravnalnikov za postopno premikanje zob v želeni položaj. Za razliko od tradicionalnih zobnih aparatov je Invisalign t.i nevidni zobni aparat in vam omogoča, da ga med prehranjevanjem in higieno zob popolnoma odstranite.

Hitra poravnava zob z Invisalignom

Ena od pomembnih prednosti Invisalign zobnega aparata je, da zaradi svojega revolucionarnega načina delovanja in tedenske menjave poravnalnikov omogoča veliko hitrejše ortodontsko zdravljenje. Do lepega nasmeha lahko običajno pridete že v 9 do 15 mesecih, medtem ko je zdravljenje s klasičnimi zobnimi aparati velikokrat bistveno daljše.

Kako vam Invisalign pomaga doseči sanjski nasmeh?

Osnovni cilj ortodontskega zdravljenja je pravilno poravnati zobe. Tradicionalno se ortodontsko zdravljenje doseže z namestitvijo žic in nosilcev na zobe. Invisalign pa za dosego cilja uporablja po meri izdelano serijo prozornih odstranljivih poravnalnikov za postopno premikanje zob v želeni položaj.

Invisalign je primeren za vsakogar, ki želi izboljšati svoj nasmeh, odpraviti obstoječe težave z zobmi ali le poskrbeti za manjše kozmetične popravke ter lep nasmeh.