Si želite začeti z investiranjem?

Investiranje ni samo za izbrane

Dolgoročno vlaganje namreč prinaša večjo stabilnost in možnost za rast premoženja ne glede na to, kdaj začnete - ko trgi rastejo, ali ko zanihajo navzdol. Ključno je, da sploh začnete z varčevanjem in plemenitenjem svojih prihrankov.

Investiranje ni več rezervirano le za finančne strokovnjake, investicijske entuziaste in tiste, ki imajo veliko denarja. S pravimi orodji in strokovno podporo lahko danes začne varčevati z investiranjem prav vsak.

Začeti je lažje, kot se zdi

Večkrat poslušamo prijatelje, sodelavce in znance, ki govorijo o investiranju, finančni neodvisnosti in dolgoročnih ciljih. Kar naenkrat se vprašamo: "Zakaj pa jaz tega še nisem storil/a?".

Statistika je jasna – finančni trgi so v zadnjih letih tistim, ki so investirali, že ustvarili donose. Medtem ko je inflacija zmanjševala vrednost prihrankov na banki, so vlagatelji - tisti z manjšimi in tisti z večjimi vložki - svojo prihodnost uspešno zaščitili.

Izberite nekoga, ki mu zaupate

Triglav Skladi nudijo varčevalni načrt z investiranjem, ki omogoča enostaven vstop na kapitalske trge, tudi če se s tem še niste srečali. Njihovi strokovnjaki nudijo podporo pri izbiri vzajemnih skladov, mobilna aplikacija Triglav Skladi pa omogoča preprosto spremljanje in upravljanje naložb. Poleg tega so Triglav Skladi uveljavljen in zaupanja vreden upravljavec premoženja s strokovnim pristopom in dolgoletnimi izkušnjami.

Si tudi vi želite uresničiti svoje finančne cilje?

Investiranje v vzajemne sklade je dolgoročen proces, ki lahko bistveno pripomore k finančni varnosti. Pri tem ne gre za hitre zaslužke, temveč za odgovorno in premišljeno upravljanje premoženja. S pravim pristopom in ustrezno podporo lahko tudi vi naredite korak k bolj finančno stabilni prihodnosti.

Če razmišljate o investiranju, lahko začnete na dva načina:

- Naročite se na posvet s finančnim strokovnjakom pri Triglav Skladih, ki vam bo pomagal izbrati najboljšo strategijo glede na vaše cilje.

- Prenesite mobilno aplikacijo Triglav Skladi in začnite vlagati sami na enostaven, pregleden ter popolnoma digitaliziran način.



Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje. Omenjena dokumenta sta v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si.

