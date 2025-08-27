Svetli način
Slovenija

Šibek potresni sunek v bližini Dola pri Ljubljani

Ljubljana, 27. 08. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 5 minutami

STA , D.L.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 10.19 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa šest kilometrov vzhodno od Dola pri Ljubljani.

Seizmogram potresa v bližini Dola pri Ljubljani
Seizmogram potresa v bližini Dola pri Ljubljani FOTO: Arso

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili v občinah Moravče, Dol pri Ljubljani in Litija, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

