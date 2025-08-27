Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili v občinah Moravče, Dol pri Ljubljani in Litija, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Šibek potresni sunek v bližini Dola pri Ljubljani
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 10.19 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa šest kilometrov vzhodno od Dola pri Ljubljani.
