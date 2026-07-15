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Slovenija

Šibek potresni sunek v bližini Kobarida

Ljubljana, 15. 07. 2026 08.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Kobarida.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

potres kobarid tolmin bovec

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24ur.com V bližini Rateč šibek potresni sunek
24ur.com Šibek potresni sunek v bližini Jelšan
24ur.com Šibek potresni sunek v bližini Kamnika
24ur.com Šibek potresni sunek v bližini Loga pod Mangartom
24ur.com Magnituda 2,3 v bližini Bovca
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