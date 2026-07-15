Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Slovenija
Šibek potresni sunek v bližini Kobarida
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Kobarida.
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