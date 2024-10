Šibek potresni sunek v bližini Vrhnike

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Vrhnike, Horjula, Logatca, Brezovice in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje. Kot je razvidno z njihove spletne strani, so prejeli 34 odzivov prebivalcev, ki so čutili potres.

Epicenter potresa je bil na globini 10 kilomietrov, nadžarišče pa je bilo locirano sedem kilometrov severozahodno od Vrhnike.