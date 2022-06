Šibek potres v okolici Bovca

Seizmografi so potres zabeležili ob 11.45 uri.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Čezsoče, Bovca, Kal-koritnice, Kobarida in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

V petek pred 19. uro pa so zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Črnomlja. Potres so čutili posamezni prebivalci Petrove vasi, Mihelje vasi, Nestoplje vasi, Črnomlja, Semiča ter okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).