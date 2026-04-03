Siddharta in Big Foot Mama v Stožicah z dodatnim koncertom

Deli zgodbo:

"Glede na številne klice in dopise na temo nakupa vstopnic v dneh pred začetkom prodaje, smo vedeli, da je zanimanje za Red Bull SoundClash veliko in da bo prej ali slej razprodan. Ko pa je v nekaj deset minutah prodaje skopnela polovica vstopnic, je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo in nekaj ur kasneje ni bilo več prostega sedeža v dvorani," je sporočila ekipa Collegium Mondial Travel, ki dodatni koncert organizira v soboto, 28. novembra, torej dan po prvem terminu. Začetek prodaje vstopnic bo v sredo 8. aprila ob 9.00 na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Pred najavo so bili vsi vpleteni odločeni, da bodo ta poseben koncert izvedli le enkrat, saj je Red Bull SoundClash, kljub arenskim dimenzijam, ekskluziven dogodek. Zaradi velikega zanimanja med pristaši obeh skupin pa so se nato odločili za dodatno izvedbo.