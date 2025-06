Napake popravljajo, voznike še vedno kaznujejo

Po objavi našega članka o 24 lokacijah na Gorenjskem, kjer mestno redarstvo s stacionarnimi ali avto radarji voznikom izdaja globe za prehitro vožnjo, čeprav prometna signalizacija ni ustrezna, so se v Kranju lotili popravil na več lokacijah. Ne, ker bi menili, da je tam kaj narobe, pač pa, da "ne bi prihajalo do nejasnosti pri voznikih," so pojasnili na redarstvu. Žal fotografije dokazujejo, da v vmesnem času avto radar na teh lokacijah (z izjemo ene) še vedno preži na voznike. Nekatera njihova popravila pa so, milo rečeno, šlampasta. V primeru, da bi se ugotovilo, da so bili plačilni nalogi izdani nezakonito, bi bilo mogoče ugotavljati tudi odgovornost države, pa izpostavlja odvetnik.

Ko smo na naši spletni strani opozorili na 24 lokacij na Gorenjskem, kjer prometna signalizacija ni ustrezno urejena, redarji pa na teh mestih izdajajo kazni prehitrim voznikom, so na Medobčinskem redarstvu Skupne občinske uprave občin Gorenjske zatrjevali, da se vse meritve hitrosti izvajajo strokovno in skladno z veljavno zakonodajo. "Redarji so strokovno usposobljeni, naprave za merjenje so certificirane. Merjenje hitrosti se opravlja skladno z tehničnimi pravili," so vztrajali.

Kljub temu, da težav niso videli, pa so se po objavi našega članka odločili prometno signalizacijo na določenih lokacijah urediti. Pa ne zato, ker ta ne bi bila v skladu s predpisi, pač pa zato, "da ne bi prihajalo do nejasnosti pri voznikih," so nam pojasnili. Zagotovili so, da Medobčinsko redarstvo vsakič, ko na terenu zazna pomanjkljivosti pri prometni signalizaciji, o tem obvesti pristojen organ lokalne skupnosti, da morebitno pomanjkljivost odpravi. "Tudi po javni objavi domnevno neustrezno urejene signalizacije so tako redarji kot nadzorniki opravili dodaten pregled na terenu in ugotovili, da je večina lokacij v skladu z veljavnimi predpisi ustrezno označenih. Nekatere od njih pa smo še dodatno opremili s prometno signalizacijo, da ne bi prihajalo do nejasnosti pri voznikih oziroma drugih udeležencih v prometu," so sporočili. Mestna občina Kranj je tako poskrbela za dodaten znak za omejitev hitrosti na Gregorčičevi ulici ter dodaten znak za omejitev hitrosti na Rupi, v kratkem pa bodo dodatni prometni znaki postavljeni še na Cesti Staneta Žagarja, v Mavčičah, na Delavski cesti in v Predosljah.

Signalizacijo popravljajo, a z meritvami niso prenehali

Človek bi si mislil, da bodo v vmesnem času, torej dokler signalizacija ne bo urejena, z meritvami prenehali, a naše fotografije dokazujejo nasprotno – avto radar še vedno preži na voznike v Predosljah, Orehovljah in na Delavski cesti v Stražišču, člani FB skupine Radar Kranj z okolico pa so sporočali, da so ga opazili tudi pri pokopališču v Mavčičah in na Rupi.

Z merjenjem so začasno prenehali samo na eni lokaciji. "Medobčinsko redarstvo je opravilo preglede lokacij tudi v sosednjih občinah. Pri enem od radarjev smo začasno prenehali z merjenjem hitrosti, in sicer do postavitve dodatnega prometnega znaka." Z avto radarjem na medobčinskem redarstvu sicer upravljata samo dva redarja, ki sta za to tudi usposobljena – Damir Salihović in Andreja Meglič. Tako njima kot vodilnim se torej ne zdi sporno, da hitrost merita (tudi) na mestih, kjer signalizacija ni ustrezno postavljena, kar posredno priznavajo tudi sami, in voznikom še naprej izdajajo neupravičene kazni. Težko bi verjeli, da v takšnih primerih ne gre za nabiranje občinskega denarja, pač pa za preventivo in varnost v prometu.

In ne samo to, težava je tudi v tem, da so se na nekaterih lokacijah, kjer so signalizacijo spreminjali, dela lotili – milo rečeno – površno. Na Delavski cesti v Stražišču, na primer, je občina po našem članku prometno signalizacijo najprej popravila samo z ene strani, z druge pa ne. Če je nekdo na Delavsko cesto zavili z Bičkove ulice, še vedno ni mogel vedeti, da tam velja omejitev 40 km/h. In sodeč po naših fotografijah je 3. junija 2025 prav na tem mestu stal avto radar. Šele kasneje so signalizacijo na tem mestu ustrezno uredili iz obeh smeri.

Po novem tudi za celo naselje Orehovlje velja omejitev hitrosti 40 km/h. Tako bi ob znaku za začetek naselja Orehovlje moral stati znak z omejitvijo hitrosti 40 km/h – in to na vseh vhodih v naselje, saj sicer voznik, ki se pripelje skozi neoznačen vhod, ne more vedeti za omejitev. A zaposleni v oddelku za promet MOK, ki so skrbeli za signalizacijo, so dva kategorizirana vhoda v Orehovlje pustili neoznačena.

Na enem vhodu v Predoslje še vedno ni table za začetek naselja in znaka z omejitvijo 40 km/h za celo naselje.

"Nekdo je plačan za to," odkimava naš sogovornik, prometni svetovalec Uroš Prudič, ki je že pred mesecem dni opozoril: "Če nekdo ve, da je to narobe in še naprej dopušča, da je to narobe, nekateri vozniki pa na teh lokacijah dobijo celo kazni ... tukaj obstajajo vsi znaki kaznivih dejanj – vsaj nevestnega dela ali celo zlorabe položaja." No, v Kranju so se popravil vsaj lotili, medtem ko v občinah Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Tržič na včerajšnji dan ni bilo opaziti nobenega popravka nepravilne prometne signalizacije. Da bodo zadeve na terenu preverili, je po objavi našega članka javno na Facebooku zapisal župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj. Na naše novinarsko vprašanje, ali so to storili, in če da, kaj so ugotovili, do danes niso odgovorili.

Odvetnik: Ni signalizacije, ni prekrška

V primeru neurejene prometne signalizacije se postavlja vprašanje obstoja prekrška za ravnanja voznikov, pa je za 24ur.com pojasnil Primož Krapenc iz odvetniške pisarne Krapenc in odvetniki. "Zakonski znaki prekrška po 46. členu ZPrCP so v splošnem: s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejena najvišja dovoljena hitrost, prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti do določene hitrosti in vožnja na določenem območju. V kolikor ni prometne signalizacije ali ta ni postavljena v skladu z zakonom, ni mogoče govoriti o obstoju prekrška za ravnanje v nasprotju s prometno signalizacijo." Izrek sankcije za ravnanje, ki naj bi bilo neskladno s prometno signalizacijo, predpostavlja zakonito postavljeno signalizacijo. V kolikor prometna signalizacija ne bi bila postavljena ali ne bi bila postavljena v skladu z Zakonom o cestah, potem tudi ne bi bilo podlage, da bi se ravnanje, ki naj bi bilo v nasprotju s tako nezakonito postavljeno signalizacijo, opredelilo kot prekršek, izpostavlja Krapenc. Tako izdani plačilni nalogi so lahko predmet izpodbijanja v postopku z ustreznimi pravnimi sredstvi.

Odgovornost je tudi na državi

V primeru nezakonito izdanih plačilnih nalogov je najučinkovitejše pravno sredstvo, predvideno z zakonodajo, zahteva za sodno varstvo, ki jo je potrebno vložiti v določenem zakonskem roku. "Zadeve, v katerih so bile kazni že plačane, so postale pravnomočne. Zoper njih je v skladu z Zakonom o prekrških mogoče vložiti izredno pravno sredstvo, in sicer zahtevo za varstvo zakonitosti. To je mogoče vložiti, če je kršen Zakon o prekrških ali predpis, ki določa prekršek. Vloži pa jo lahko le državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pravnega sredstva na podlagi Zakona o prekrških," še dodaja Krapenc. A pozor – v primeru, da bi se v postopku izpodbijanja plačilnega naloga ugotovilo, da je bil ta izdan nezakonito, bi bilo ob izpolnjenih vseh predpostavkah odškodninske odgovornosti mogoče ugotavljati tudi odgovornost države za škodo, ki bi nastala posamezniku zaradi plačila nezakonito izdanih plačilnih nalogov.

Drugi očitki redarstvu: pijančevanje in brisanje kazni

Kranjsko medobčinsko redarstvo se je v preteklosti soočalo tudi z očitki o popivanju v času uradnih ur in celo brisanju prometnih kazni, posledično so imeli velike težave z odhajanjem kadra. "Dogajali so se popivanje med delovnim časom, nenapisane kazni lokalnim gostincem, brisanje zaznamkov avtomobilskih tablic določenih oseb, šikaniranje sodelavcev in drugi deviantni pojavi. V pol leta je od trinajstih redarjev odpoved dalo kar sedem redarjev, trije pa so iskali nove službe. Grozil je kolaps celotnega medobčinskega redarstva in župan me je s pooblastilom zaposlil z namenom, da se zadeve uredijo," je leta 2024 za Dnevnik povedal Sašo Govekar, nekdanji poveljnik kranjske civilne zaščite, ki je bil nekaj časa tudi vodja skupne občinske uprave občin Gorenjske. Zaradi očitkov, da nima zahtevane izobrazbe, se je s tega mesta moral posloviti, prišel pa je Robert Zadnik.

