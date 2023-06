SIJ: 21-milijonsko pogačo si je razdelilo celotno poslovodstvo

Vladna ekipa ne skriva razočaranja nad šefom najmočnejšega in najvplivnejšega gospodarskega združenja. A se v zbornici Šimonki za zdaj očitno ne nameravajo odpovedati. Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije pravi: "Gospod Šimonka ostaja predsednik Gospodarske zbornice. Absolutno je to stvar naše skupščine in stvar naših upravnih odborov. Zaenkrat ima podporo, morda je tudi to razlog, da je zmagal z veliko večino in niso naši gospodarstveniki popustili političnim pritiskom. Morda je pa to tudi politična gonja, ne vem."

Da gre za politično motivirane objave, so včeraj ocenili tudi v vodstvu SIJ. In to le nekaj ur za tem, ko jih je vlada javno pozvala, naj vrnejo državne subvencije, sicer jih bo od njih izterjala finančna uprava. Matjaž Han, minister za gospodarstvo, pravi: "Mislim, da ta zgodba ni dobra ne za gospodarsko zbornico ne za državo, mislim, da jo je treba čimprej zapreti. Kajti namen zakona je bil pomagati gospodarstvu, ki je definitivno v težavah."