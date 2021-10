Siku lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo za zdravo življenje

Siku prezračevalni sistemi z rekuperacijo so » ključ do zdravja v vseh letnih časih «, saj kakovosten zrak precej vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Ker v današnjih časih preživimo ogromno časa v notranjih prostorih, je zelo pomembno, da imamo kakovostne prezračevalne sisteme, ki skrbijo za dober pretok zraka, visoko raven bivalnega udobja, ter preprečujejo nastanek plesni in odvečne vlage. Lokalni prezračevalni sistemi namreč poskrbijo za učinkovito prezračevanje in odzračevanje vašega stanovanja, hiše ali pisarne. Namestimo ga lahko tudi v hotelih, kavarnah in prostorih kot so konferenčne dvorane, prezračevalni sistem pa bo poskrbel za stalno izmenjavo zraka. So zelo enostavni za montažo, upravljanje in vzdrževanje.

Pomembnost dobrega prezračevalnega sistema

Pri naravnem prezračevanju oz. prezračevanju z odpiranjem oken se izgubi ogromna količina energije, kar predstavlja velik problem in nam prinaša ogromno nepotrebnih stroškov. Poleg tega je lahko zrak, ki pride v prostor, precej onesnažen. Rešitev je torej prezračevanje z rekuperacijo, saj s prisilnim prezračevanjem izgubimo minimalno količino energije, poleg tega pa je zrak svež in ne onesnažen, kar vodi v velike finančne prihranke. Prezračevalni sistemi vas ščitijo tudi pred hrupom iz okolice, ob zaprtih oknih in balkonih pa nepridipravi nimajo možnosti za vstop v vaš prostor. Še ena prednost prezračevalnih sistemov je, da se ponoči avtomatsko upočasni njihovo delovanje, vas pa hrup ne moti med spanjem.

Delovanje rekuperatorja

Beseda rekuperacija se nanaša na energijsko učinkovito izmenjavo zraka v prostoru. Naloge rekuperatorja so pretok zraka, toplotna rekuperacija in čiščenje zraka. Pravzaprav gre za proces vračanja toplote v stavbo, saj rekuperator poskrbi, da hladen in onesnažen zrak po eni ločeni plasti odhaja iz zgradbe, po drugi ločeni plasti pa topel in svež zrak prihaja v zgradbo. Smer vpihavanja oz. črpanja zraka se zamenja vsakih 70 sekund, najpomembnejše pa je, da se zraka ne pomešata med seboj. Prezračevalni sistem torej omogoča neprestano prezračevanje hiše in zagotavlja konstantno temperaturo vhodnega zraka. S tem se zniža potreba po ogrevanju ali hlajenju, s čimer si posledično precej znižamo tudi stroške. Toplotno rekuperacijo namreč omogoča keramični toplotni izmenjevalnik, zaradi česar so toplotne izgube pri prezračevanju manjše. Gre za zelo enostavno in avtomatizirano prezračevanje, saj rekuperator naredi vse namesto vas. Vgrajene ima senzorje za vlago, toploto in svetlobo, s čimer skrbi za čim večjo učinkovitost in energetsko varčnost.





