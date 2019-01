Šilakova agencija v stečaj, opeharjeni delavci na cesto

V Sloveniji je bil obsojen na pogojno kazen, a to ga ni ustavilo, pač pa je podjetnik Tomaž Šilak z novačenjem slovenskih delavcev nadaljeval v Avstriji, kjer je odprl agencijo 1A Personal. A se je znova zapletlo, agencija je pristala v stečaju, delavci pa so že dobili odpovedi. V tolažbo jim je vsaj to, da Avstrija drugače poskrbi za delavce.