'Sile, ki ne dosežejo praga za vstop v DZ, se morajo povezati v skupne stranke'

Vlada Roberta Goloba je z višanjem davkov, centralizacijo in novimi birokratskimi ovirami državo pahnila na pot razkroja in ne napredka. To je bila le ena od puščic, ki jo je proti aktualni vladi sprožil Janez Janša na akademiji SDS v Mariboru. V SDS so zato prepričani, da morajo svoje sile na politični desnici okrepiti. Podpisali so že sporazum o priključitvi Nove slovenske ljudske stranke, pravijo pa, da je na političnem prizorišču še kar nekaj njim sorodnih strank. Koga bi še utegnili privabiti pod svoje okrilje?

Stranka SDS je v štajerski prestolnici počastila 34. obletnico svojega obstoja. Ko je prišel predsednik, so začeli z značilnim, domoljubno obarvanim programom. Preden so se pomudili pri obloženih mizah, so razgrnili nove politične apetite. Nekdanji minister za obrambo Aleš Hojs je na obletnici izpostavil, da je dogodek zelo pomemben tudi zato, da se krepi desnosredinski center in z njim vsi tisti, ki v politiki prepoznavajo njihove vrednote.

Po manj kot letu dni od parlamentarnih volitev in očitno s pogledom že na naslednje se združujejo s Francem Kanglerjem, ki za to potrebuje le še zeleno luč kongresa. "Verjetno bo kakšen posameznik, ki se bo odločil, da ne bo aktivni član v SDS, ampak to je volja posameznika," je ob tem izjavil Kangler. Napovedal je, da bo v Mariboru, ko bo tam volilna konferenca, kandidiral za predsednika mestnega odbora. Nadejajo se, da bodo utrdili položaj na Štajerskem in zapolnili praznino, ki jo je pustil osip članstva v dupleškem odboru. In čeprav ravno v tej stranki ostro kritizirajo, da je Gibanje Svoboda pod svoje okrilje pospravilo stranki SAB in LMŠ, ki sta na volitvah ostali pred parlamentarnim pragom, zdaj prinašajo prav takšno sporočilo.

icon-expand Janez Janša FOTO: Bobo