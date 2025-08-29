Svetli način
Slovenija

Silovit naliv spodjedel tir: tovorni promet ustavljen, potniki na avtobuse

Koper , 29. 08. 2025 17.14 | Posodobljeno pred 45 minutami

A.K. , STA
Močno deževje je poškodovalo železniško progo med Rižano in Koprom, ki ostaja zaprta. Po ugotovitvah dežurnih služb Slovenskih železnic (SŽ) je ob silovitem nalivu hudourniška voda spodjedla tir na tem odseku v dolžini približno 15 metrov. Kolikšna škoda je pri tem nastala, službe še ugotavljajo, so sporočili iz SŽ.

Intervencijske ekipe SŽ so na terenu opravile ogled posledic hudega neurja in ugotovile, da je močno deževje na območju koprske proge poškodovalo železniško infrastrukturo. Potrjujejo, da je proga še naprej nevozna, saj je tir na tem odseku v dolžini približno 15 metrov ob silovitem nalivu spodjedla hudourniška voda. Kolikšna škoda je pri tem nastala, službe še ugotavljajo, zato ocen v tem trenutku še ne morejo podati. 

Doslej je bil zaradi neurja in poškodbe železniške infrastrukture ustavljen en potniški vlak. Za potnike so organizirali nadomestni prevoz z dvema avtobusoma in enim kombijem za transport koles. Glede na predviden čas sanacije bo promet na tej relaciji danes dalj časa zaprt, zato bodo nadomestne prevoze zagotovili predvidoma še za štiri vlake. Za vsakega od njih so načrtovani dva oziroma trije avtobusi. Glede tovornega prometa pojasnjujejo, da trenutno na odhod iz koprske postaje čaka 14 tovornih vlakov, na prihod v Koper pa 11 vlakov.

Ekipe SŽ-Infrastruktura si prizadevajo, da bi posledice čim hitreje odpravile in omogočile ponovno vzpostavitev prometa na tej progi. Sanacija je že v teku in se bo neprekinjeno nadaljevala do jutra, ko bi – če bodo vremenske razmere to dopuščale – promet na omenjenem odseku lahko ponovno stekel, še sporočajo. 

Zaradi izrednih dogodkov, slabega vremena in nepredvidljivega dogajanja na cestah se v SŽ potnikom vnaprej opravičujejo za morebitne zamude. Ob tem jih prosijo za razumevanje ter strpnost. 

Drugih nevšečnosti oziroma izrednih dogodkov na preostalih železniških povezavah po državi trenutno ni, so še dodali.

