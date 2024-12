Silve, Silvestri in Silvi so res 'silvestrčki'

Med imeni prebivalcev, rojenih na zadnji dan leta, so najpogostejša Silva (153), Silvo (76) in Silvester (68). Med bolj decembrska imena sicer spadajo še Štefan, Miklavž in Nikolaj med moškimi ter Silvestra, Štefanija, Štefka, Nikolaja, Silvija in Štefica med ženskami. Po podatkih Statističnega urada RS je bila vsaj petina med naštetimi imeni, ki so na začetku leta 2024 prebivali v Sloveniji, rojenih v decembru.

V preteklosti je otrok po stari ljudski navadi največkrat dobil ime tistega znanega svetnika, čigar god je bil najbližji njegovemu rojstnemu ali krstnemu dnevu. Slednje je v veliki meri veljalo za otroke, rojene do 1969, a tudi sicer se med prebivalci, rojenimi v decembru, nekatera imena pojavljajo precej pogosteje kot med tistimi, ki so se rodili v drugih mesecih.

Silve ter Silvestri in Silvi so res 'silvestrčki'

Osebe, ki so se rodile med božičem in novim letom, so zelo pogosto in precej pogosteje kot tiste, ki so se rodile v drugih mesecih leta, dobile imeni Silvester ali Silvestra oziroma krajši različici Silvo ali Silva.

Kar polovica vseh prebivalcev Slovenije z imenom Silvester in skoraj polovica vseh z imenom Silvo se je medtem rodilo v decembru, prav na zadnji dan leta pa je bilo rojenih 68 Silvestrov in 76 Silvov.

Na začetku leta Silv več kot dvakrat več od Marij

Ime Silva, ki je skrajšana oblika imena Silvestra, so precej pogosto dobile prebivalke Slovenije, rojene na zadnji dan leta ali nekaj dni prej. Med tistimi, ki so se rodile prav na zadnji decembrski dan, na silvestrovo, je bilo na začetku letošnjega leta to ime najpogostejše.

Silv je bilo namreč več kot dvakrat toliko kot Marij, čeprav je Marija sicer najpogostejše žensko ime. 31. decembra je bilo rojenih 153 Silv in 64 Marij.