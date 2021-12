Antropolog Podjed: Ker nas bo manj, bodo pogovori lahko bolj kakovostni

Preverili smo, kje bodo za silvestrovo Slovenke in Slovenci in kako se na najdaljšo noč v letu pripravljajo gostinci. O silvestrovanju so za oddajo 24UR ZVEČER spregovorili tudi znani slovenski kuharski mojster Uroš Štefelin, pevka Rebeka Dremelj in antropolog Dan Podjed, ki pravi, da lahko letos ob praznovanju novega leta naredimo prehod k novi kvaliteti odnosov. "Da se posvetimo tistim, s katerimi bomo praznovali. Čeprav jih bo manj, se lahko z njimi bolj kakovostno pogovarjamo," je dejal med drugim.

