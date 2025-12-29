Naslovnica
Slovenija

Nastanitve v Ljubljani že skoraj polne, tudi hoteli na Obali bodo zasedeni

Ljubljana, 29. 12. 2025 20.15 pred 36 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Manca Turk Žiga Bonča
Gneča v Ljubljani konec decembra

Prestolnica bo na najdaljšo noč v letu po napovedih pokala po šivih, nastanitve naj bi bile več kot 80-odstotno zasedene. Hoteli na Obali pa bodo polno zasedeni. Veliko Slovencev se bo sicer tudi tokrat odpravilo v tujino, predvsem v tople kraje. Najbolj priljubljeni so letos Maldivi. Sicer pa je že zdaj jasno, da bo za Slovenijo leto 2025 na področju turizma spet rekordno.

Prednovoletni vrvež se stopnjuje, obiskovalci so danes v prestolnici uživali v soncu, pred stojnicami, od koder so se širile omamne dišave, se je trlo ljudi.

Mimoidoči pa so bili večinoma tuji turisti. Številni Slovenci bodo medtem najdaljšo noč preživeli v tujini, skok na toplo - pravijo v turistični agenciji Palma - je tudi letos prva izbira.

Slovenci se bodo tako odpravili v Egipt, Dubaj, Madeiro, Malto, obiskali pa bodo tudi sanjske destinacije, kot so Zanzibar, Sejšeli in Maldivi.

In prav slednji po priljubljenosti izstopajo tudi v ponudbi Agencije Sonček. "Letos so ljudje odkrili, da je zelo fino iti za nekaj dni na otoke, nekaj dni v resort in tako spojijo tista doživetja z oddihom."

Priljubljene destinacije

Med tradicionalno priljubljenimi ostajajo prestolnice oziroma mesta, kot so Istanbul, Pariz, London, Amsterdam, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo, Beograd. "Tisti, ki bodo ostali bližje, pa bodo obiskali bodisi terme, naša smučarska središča ali pa wellness hotele ob morju," pravijo v agenciji.

Evropske destinacije
Evropske destinacije
FOTO: 24UR

Kar v Turističnem združenju Portorož potrjujejo. "Hoteli bodo polno zasedeni, tako kot je to značilno za silvestrske dneve, sicer imamo goste seveda iz Slovenije, potem so tu Avstrijci, veseli smo, da se vračajo Italijani in Nemci," o strukturi gostov pravi direktorica Turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.

Po šivih bo pokala tudi naša prestolnica, kjer se bo po napovedih znova zbralo več 10.000 ljudi. "Pretekli vikend je bila zasedenost namestitvenih obratov tam nekje 75-odstotna, zdaj pričakujemo, da bo do silvestrovega 83-odstotna," napoveduje Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.

Največ gostov sicer prihaja iz Italije, Avstrije, Hrvaške. "Največji delež domačih gostov v Ljubljani prenoči prav decembra, okrog 9 do 10 odstotkov," dodaja Gradišarjeva.

V novo leto bodo v Turizmu Ljubljana stopili z optimizmom, saj trenutne številke kažejo, da bodo na letni ravni tudi tokrat zabeležili več nočitev kot lani.

Rekordi v turizmu

K nam najraje prihajajo naši sosedje - Hrvati, Italijani in Avstrijci, sledijo jim turisti iz Srbije, Nemčije ter Bosne in Hercegovine.

Lanski rekord so turisti presegli že novembra, in to kljub temu, da je bil november turistično malce slabši mesec.

Lani so turistični delavci našteli dobrih 6,5 milijona prihodov turistov, prenočitev je bilo za skoraj 17 milijonov. Letos so do novembra pri nas že našteli skoraj 17 milijonov prenočitev, več je bilo tudi prihodov, in sicer dobrih 6,6 milijona.

Zanimivo, turisti za potovanje najpogosteje izberejo petek, pretekli petek so denimo našteli dobrih 24 tisoč prihodov in skoraj 45 tisoč prenočitev. Sodeč po začasnih podatkih Statističnega urada, pa je decembra pri nas največ Italijanov, sledijo Hrvati, Avstrijci, Nemci, Srbi in Madžari.

Kje v Sloveniji je trenutno največ turistov?

Gotovo se bodo podatki še spreminjali. Podatki so za pretekli teden: Od ponedeljka do petka so največ prihodov turistov našteli v Ljubljani, dobrih 14 tisoč. Sledijo Kranjska Gora, Piran, Brežice, Bled, Maribor, Podčetrtek, Bohinj in Moravske Toplice kot zadnje, kjer je bilo prihodov več kot dva tisoč.

Ob zaključku leta, ko si med drugim nalijemo tudi veliko čistega vina, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima pitje alkohola številne negativne posledice. Njihovi zadnji podatki kažejo, da Slovenci povprečno največ čistega alkohola, skoraj pet litrov, popijejo z vinom, kar pomeni, da povprečen Slovenec popije deciliter vina na dan, sledijo pivo - dobri štirje litri čistega alkohola in žgane pijače.

turizem ljubljana prazniki december

Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA

Na Mariborskem Pohorju pol metra snega, zasedene nastanitvene kapacitete

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
29. 12. 2025 20.56
hvala golob,hvala vlada.vso hoteli v toplicah in na morji polni,. več kot 60 000 slovencev odletelo na maldive.........karibe,pariz,london......24. aprila smo se prav odločili.nor bi bil tisti,ki se bi takemu blagostanju odpovedal.
Odgovori
0 0
Joakim
29. 12. 2025 20.45
Ljubljana polna turistov, Jankovič pa kao, da nič ne dela.
Odgovori
0 0
2mt8
29. 12. 2025 20.45
Torej so hoteli v večinski srbski lasti polni, ker je Airbnb s strani Jankovića prepovedan
Odgovori
0 0
Sandokkan
29. 12. 2025 20.42
Ljubljana: strup V pitni vodi, polno smeti in najslabsi zrak V Evropi! Navadna GREZNICA
Odgovori
+1
1 0
klop12
29. 12. 2025 20.40
Men se smili turist,ki dejansko da keš, da pride za nov let v ta šithole od Ljubljane
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
29. 12. 2025 20.57
smili se sam sebi.klet je res vlažna.tam ste obtićali od leta 2004
Odgovori
0 0
bibaleze
