Nastanitve v Ljubljani že skoraj polne, tudi hoteli na Obali bodo zasedeni

Prednovoletni vrvež se stopnjuje, obiskovalci so danes v prestolnici uživali v soncu, pred stojnicami, od koder so se širile omamne dišave, se je trlo ljudi. Mimoidoči pa so bili večinoma tuji turisti. Številni Slovenci bodo medtem najdaljšo noč preživeli v tujini, skok na toplo - pravijo v turistični agenciji Palma - je tudi letos prva izbira. Slovenci se bodo tako odpravili v Egipt, Dubaj, Madeiro, Malto, obiskali pa bodo tudi sanjske destinacije, kot so Zanzibar, Sejšeli in Maldivi.

In prav slednji po priljubljenosti izstopajo tudi v ponudbi Agencije Sonček. "Letos so ljudje odkrili, da je zelo fino iti za nekaj dni na otoke, nekaj dni v resort in tako spojijo tista doživetja z oddihom."

Priljubljene destinacije

Med tradicionalno priljubljenimi ostajajo prestolnice oziroma mesta, kot so Istanbul, Pariz, London, Amsterdam, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo, Beograd. "Tisti, ki bodo ostali bližje, pa bodo obiskali bodisi terme, naša smučarska središča ali pa wellness hotele ob morju," pravijo v agenciji.

Evropske destinacije FOTO: 24UR

Kar v Turističnem združenju Portorož potrjujejo. "Hoteli bodo polno zasedeni, tako kot je to značilno za silvestrske dneve, sicer imamo goste seveda iz Slovenije, potem so tu Avstrijci, veseli smo, da se vračajo Italijani in Nemci," o strukturi gostov pravi direktorica Turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič. Po šivih bo pokala tudi naša prestolnica, kjer se bo po napovedih znova zbralo več 10.000 ljudi. "Pretekli vikend je bila zasedenost namestitvenih obratov tam nekje 75-odstotna, zdaj pričakujemo, da bo do silvestrovega 83-odstotna," napoveduje Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana. Največ gostov sicer prihaja iz Italije, Avstrije, Hrvaške. "Največji delež domačih gostov v Ljubljani prenoči prav decembra, okrog 9 do 10 odstotkov," dodaja Gradišarjeva. V novo leto bodo v Turizmu Ljubljana stopili z optimizmom, saj trenutne številke kažejo, da bodo na letni ravni tudi tokrat zabeležili več nočitev kot lani.

Rekordi v turizmu

K nam najraje prihajajo naši sosedje - Hrvati, Italijani in Avstrijci, sledijo jim turisti iz Srbije, Nemčije ter Bosne in Hercegovine. Lanski rekord so turisti presegli že novembra, in to kljub temu, da je bil november turistično malce slabši mesec. Lani so turistični delavci našteli dobrih 6,5 milijona prihodov turistov, prenočitev je bilo za skoraj 17 milijonov. Letos so do novembra pri nas že našteli skoraj 17 milijonov prenočitev, več je bilo tudi prihodov, in sicer dobrih 6,6 milijona. Zanimivo, turisti za potovanje najpogosteje izberejo petek, pretekli petek so denimo našteli dobrih 24 tisoč prihodov in skoraj 45 tisoč prenočitev. Sodeč po začasnih podatkih Statističnega urada, pa je decembra pri nas največ Italijanov, sledijo Hrvati, Avstrijci, Nemci, Srbi in Madžari.

