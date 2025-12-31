Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zadnji izdihljaji starega leta v domačih logih

Ljubljana, Maribor, 31. 12. 2025 21.45 pred eno minuto 2 min branja 7

Avtor:
Janez Usenik Jana Ujčič Žana Vertačnik Ana Vidic Kostevc Jaka Vran T.H.
Silvestrski večer v Ljubljani

Penina je ohlajena, večerje skuhane, dobra volja ogreva mrzlo noč. Mnogi so se odločili, da bodo novo leto pričakali na prostem, na mestnih trgih in ulicah. Največ veseljakov tradicionalno privabi središče prestolnice, a petminutni ognjemet se vidi po vsem mestu. Konča se v zeleni, srebrni in zlati barvi.

Na Kongresnem trgu Vlado Kreslin, na Trgu Francoske Revolucije bolj alternativna glasba, zimzelene melodije na Mestnem trgui in malo slovenske nostalgije z Vilijem Resnikom na Pogačarjevem.

Mariborčani novo leto praznujejo dvakrat, poleg silvestrovega že martinovo, od letos pa pravzaprav trikrat, saj je bilo opoldne na Glavnem trgu že dnevno silvestrovanje. Točno opoldne so otroci in starši rajali tudi na otroškem silvestrovanju v Pravljični deželi v Celju. Tam so bili tudi pravljični junaki, vile in Dedek Mraz.

Na mariborskem trgu Leona Štuklja bodo didžej, Karneval band in Domen Kumer. Organiziranega ognjemeta v Mariboru že dolgo ni in ga tudi letos ne bo, je pa poskrbljeno za prevoz z mestnimi avtobusi - od 19. ure je na vseh linijah mestnega potniškega prometa v obeh smereh brezplačen.

Ne bodo pa se zabavali vsi. Policisti, gasilci in drugi dežurni - v zdravstvu denimo - bodo tudi na praznični večer in noč delali. Zanje je silvestrovo običajen delovni dan, le da bo intervencij več kot običajno. Ljudi zato pozivajo k odgovornemu ravnanju.

Zadnji dan v letu je bila v trgovinah spet gneča, tudi zato, ker bodo zaradi praznikov trgovine v četrtek in petek zaprte. Marsikdo je čez dan nakupoval še zadnje sestavine za silvestrsko večerjo ali pa darila.

Zadnji izdihljaji starega leta so običajno tudi čas za razmislek o tem kaj je bilo dobrega, kaj bi raje pozabili, predvsem pa, kaj si želimo v novem letu. To je pregovorno čas novih začetkov in upanja, da se izpolnijo tudi najbolj skrite želje. Te so najrazličnejše, večina tistih, ki so nam svoje želje razkrili, najvišje na seznamu želja postavlja zdravje in mir.

silvestrovo silvestrovanje novo leto slovenija

Golob po obisku UKC Ljubljana in onkološkega inštituta pohvalil predano osebje

SORODNI ČLANKI

Rimska sveča v klinični center spravila otroka

Ko gre našim športnim novinarjem pred kamero kaj narobe ...

Prvi novoletni korak z desno, pohištvo skozi okno, skok s stola

Ura teče, države korak za korakom v 2026

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
31. 12. 2025 21.59
V Celu se ga bodo dvakrat napili ob 12.00 in ob 24.00 uri.
Odgovori
+1
1 0
UnknownIdentity
31. 12. 2025 21.56
Brezveze silvestrovat 26 ne prinasa nic novega kot pa novo inflacijo nizje place in pa vse vecjo diktaturo/nazdor po evropi.
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
31. 12. 2025 21.52
Proklete petarde
Odgovori
+3
3 0
BroNo1
31. 12. 2025 21.52
Folk je zglajzan do amena in te proklete petarde?!?!
Odgovori
+3
3 0
Srebrni breg novoletna izdaja
31. 12. 2025 21.55
Res je
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
31. 12. 2025 21.51
¨Keudr za Bežigradom ob tirolski salami in pingotu je v izdihu!
Odgovori
-1
1 2
Srebrni breg novoletna izdaja
31. 12. 2025 21.51
Čisto zadnji.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?
Čas gnezdenja – kaj morate vedeti o pripravah na dojenčka?
Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti
Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti
zadovoljna
Portal
Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
vizita
Portal
Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
cekin
Portal
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
moskisvet
Portal
Vse ljubezni Brigitte Bardot
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
okusno
Portal
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
voyo
Portal
Čudežni park
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425