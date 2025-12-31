Zadnji izdihljaji starega leta v domačih logih

Na Kongresnem trgu Vlado Kreslin, na Trgu Francoske Revolucije bolj alternativna glasba, zimzelene melodije na Mestnem trgui in malo slovenske nostalgije z Vilijem Resnikom na Pogačarjevem.

Silvestrski večer v Ljubljani Luka Kotnik

Mariborčani novo leto praznujejo dvakrat, poleg silvestrovega že martinovo, od letos pa pravzaprav trikrat, saj je bilo opoldne na Glavnem trgu že dnevno silvestrovanje. Točno opoldne so otroci in starši rajali tudi na otroškem silvestrovanju v Pravljični deželi v Celju. Tam so bili tudi pravljični junaki, vile in Dedek Mraz.

Na mariborskem trgu Leona Štuklja bodo didžej, Karneval band in Domen Kumer. Organiziranega ognjemeta v Mariboru že dolgo ni in ga tudi letos ne bo, je pa poskrbljeno za prevoz z mestnimi avtobusi - od 19. ure je na vseh linijah mestnega potniškega prometa v obeh smereh brezplačen.

Ne bodo pa se zabavali vsi. Policisti, gasilci in drugi dežurni - v zdravstvu denimo - bodo tudi na praznični večer in noč delali. Zanje je silvestrovo običajen delovni dan, le da bo intervencij več kot običajno. Ljudi zato pozivajo k odgovornemu ravnanju.

Zadnji dan v letu je bila v trgovinah spet gneča, tudi zato, ker bodo zaradi praznikov trgovine v četrtek in petek zaprte. Marsikdo je čez dan nakupoval še zadnje sestavine za silvestrsko večerjo ali pa darila.