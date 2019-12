Silvestrska noč bo suha in po nekaterih nižinah meglena

Po nadpovprečno visokih temperaturah, ki so bolj kot na december spominjale na marec, nas je dosegla občutna ohladitev. Danes ob šesti uri zjutraj je bilo najhladneje v Ratečah, Logatcu in Iskrbi pri Kočevju, kjer so izmerili -10 stopinj Celzija, v Velikih Laščah in na Brniku so ob istem času imeli -8, drugod po Sloveniji pa od -7 do 2 stopinji Celzija.