Silvo Berdajs se po izrečenih grožnjah vrača kot zmagovalec

Silvo Berdajs, ki so ga ujeli pri grožnjah sindikalnemu kolegu, je po začasnem umiku z nadzorniških funkcij – zavoljo miru, kot je takrat dejal – nazaj. Takrat mu je vodstvo izreklo le opomin in tudi zdaj generalni direktor železnicDušan Mestrdi, da njegovo mesto med nadzorniki družbe ni sporno. "Predstavnike zaposlenih imenujejo delavci, se pravi sveti delavcev, in za poslovodstvo vsake družbe, tako kot tudi za Slovenske železnice, vmešavanje v imenovanje nadzornikov ni sprejemljivo," je dejal.

Sindikalist Brane Mišična to odgovarja: "Poleg zakonitosti obstaja še nekaj drugega, to sta etika in morala." Dodal je, da se v sindikalnem svetu boji kopičenja funkcij, saj to ni v interesu delavcev. Vodi v elitizem, krepitev moči, denar, je naštel.