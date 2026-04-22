Slovenija

Simbolično zasadili češnjo: drevesa ustvarjajo mikroklimo, ki otrokom pomaga okrevati

Ljubljana, 22. 04. 2026 15.38

Avtor:
K.H.
Dan Zemlje na Debelem rtiču

Svetovni dan Zemlje so na Debelem rtiču obeležili s simbolično zasaditvijo češnje. Predstavili so tudi dve pomembni pridobitvi: trajnostno vrtnarijo Debeli rtič in novo izobraževalno vsebino Podvodno mesto. Zdravilišče je sicer ob tej priložnosti obeležilo tudi 70. obletnico delovanja.

Narava na Debelem rtiču je bila vedno več kot le okolje, v katerem stojijo stavbe, saj je že od ustanovitve pomemben del zdravljenja in okrevanja otrok, je poudarila vodja Zdravilišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič Lilijana Kozlovič. Spomnila je, da že zapisi iz leta 1956 govorijo o premišljeni zasaditvi dreves in ustvarjanju mikroklime, ki otrokom pomaga dihati, okrevati in rasti. Drevesa, ki danes krasijo zdraviliški park, so po njenih besedah priče generacij otrok, ki so tukaj našli zdravje, veselje in pogum. Zato so danes simbolni zasadili češnjo, ki predstavlja rast, povezanost in odgovornost do prihodnjih generacij.

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos poteka pod geslom Naša moč, naš planet. V ospredju je pomen skupnega delovanja in vsakodnevnih odločitev.

Dogodka so se udeležili številni ugledni gostje in partnerji, med njimi predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal, podžupanja Občine Ankaran Martina Angelini, direktor Javnega zavoda Ankaran Jani Krstič, direktor Središča Rotunda Bojan Mevlja, predstavniki partnerjev iz Društva Grič, Javnega zavoda Ankaran, Krajinskega parka Debeli rtič ter donator drevesa češnje Robert Rogič, ki je s svojim prispevkom omogočil simbolično zasaditev.

Kozlovičeva je posebej poudarila tudi dolgoletno vlogo izobraževanja o naravi. Že leta 1973 je v zdravilišču nastala brošura Kaj lahko storimo mi sami, da bo naš svet lepši in bolj zdrav, namenjena otrokom, s sporočilom, da narave ne uporabljamo, temveč z njo živimo. Kot je poudarila, pa je danes, ko se soočamo s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti, to sporočilo še pomembnejše, saj prihodnosti narave po njenih besedah ne more oblikovati posameznik, temveč jo lahko oblikujemo le skupaj.

Trajnostna vrtnarija in Podvodno mesto

Ob tej priložnosti so obeležili tudi 70. obletnico delovanja zdravilišča in predstavili dve pomembni pridobitvi: trajnostno vrtnarijo Debeli rtič in novo izobraževalno vsebino Podvodno mesto.

Trajnostna vrtnarija Debeli rtič je sodoben model učilnice v naravi, ki nastaja s pomočjo evropskih sredstev v okviru projekta LAS ter v partnerstvu z Javnim zavodom za naravo in družbo Ankaran in Društvom Sončni grič. Gre za prostor, kjer se bodo otroci, družine in druge generacije učili o trajnostnem vrtnarjenju, avtohtonih rastlinah, varčni rabi vode, kompostiranju in pomenu samooskrbe. Vrtnarija ne predstavlja le novega prostora, temveč nadaljevanje dolgoletne tradicije ozaveščanja o odgovornem ravnanju z naravo, je poudarila Kozlovičeva. 

Nova izobraževalna vsebina pa je tudi Podvodno mesto, ki je namenjena spoznavanju morskega sveta ter ozaveščanju o pomenu varovanja morskega okolja. Projekt predstavlja pomembno dopolnitev izobraževalnih dejavnosti, ki jih zdravilišče izvaja za otroke in mlade. Učilnico podpirajo Morska biološka postaja, Akvarij Piran in društvo Morigenos. 

Na Debelem rtiču želijo tudi v prihodnje povezovati ljudi, znanje in skupnost ter ustvarjati okolje, v katerem se otroci dobro počutijo danes in bodo v njem našli podporo tudi v prihodnje. Saj, kot je izpostavila Kozlovičeva: "Planeta nismo podedovali od prednikov, ampak smo si ga izposodili od otrok."

debeli rtič dan zemlje zdravilišče

Hachi
22. 04. 2026 17.25
Lepo. A kaj ko so izgleda prvo, ko so zaceli urejati okolico, pozagali prakticno vse fige, ki so bile tam vec kot 30 let.
