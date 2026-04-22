Simbolično zasadili češnjo: drevesa ustvarjajo mikroklimo, ki otrokom pomaga okrevati

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Dan Zemlje na Debelem rtiču Rdeči križ Slovenije

Dan Zemlje na Debelem rtiču Rdeči križ Slovenije

Narava na Debelem rtiču je bila vedno več kot le okolje, v katerem stojijo stavbe, saj je že od ustanovitve pomemben del zdravljenja in okrevanja otrok, je poudarila vodja Zdravilišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič Lilijana Kozlovič. Spomnila je, da že zapisi iz leta 1956 govorijo o premišljeni zasaditvi dreves in ustvarjanju mikroklime, ki otrokom pomaga dihati, okrevati in rasti. Drevesa, ki danes krasijo zdraviliški park, so po njenih besedah priče generacij otrok, ki so tukaj našli zdravje, veselje in pogum. Zato so danes simbolni zasadili češnjo, ki predstavlja rast, povezanost in odgovornost do prihodnjih generacij.

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos poteka pod geslom Naša moč, naš planet. V ospredju je pomen skupnega delovanja in vsakodnevnih odločitev.

Dogodka so se udeležili številni ugledni gostje in partnerji, med njimi predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal, podžupanja Občine Ankaran Martina Angelini, direktor Javnega zavoda Ankaran Jani Krstič, direktor Središča Rotunda Bojan Mevlja, predstavniki partnerjev iz Društva Grič, Javnega zavoda Ankaran, Krajinskega parka Debeli rtič ter donator drevesa češnje Robert Rogič, ki je s svojim prispevkom omogočil simbolično zasaditev. Kozlovičeva je posebej poudarila tudi dolgoletno vlogo izobraževanja o naravi. Že leta 1973 je v zdravilišču nastala brošura Kaj lahko storimo mi sami, da bo naš svet lepši in bolj zdrav, namenjena otrokom, s sporočilom, da narave ne uporabljamo, temveč z njo živimo. Kot je poudarila, pa je danes, ko se soočamo s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti, to sporočilo še pomembnejše, saj prihodnosti narave po njenih besedah ne more oblikovati posameznik, temveč jo lahko oblikujemo le skupaj.

