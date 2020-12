Kolo našlo posebno mesto v praznični okrasitvi

Epidemija je ponekod prinesla drugačno okrasitev mest in vasi. Motiv, ki je letos nenačrtno povezal Novo Gorico in Kras, je kolo. Navdušenje nad letošnjimi zgodovinskimi uspehi slovenskih kolesarjev in simbolika kolesa, ki se kljub vsemu vrti dalje, sta jih spodbudila, da kolesom dajo posebno mesto tudi pri praznični okrasitvi. Kraševce tako spodbujajo, da okrasijo domača kolesa, še bolj domiselno pa so k ideji pristopili na Goriškem.

