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Simfonični orkester Wuxi z večerom brezčasnih mojstrovin

Ljubljana, 13. 08. 2026 13.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Ljubljansko poletje bo 20. avgusta zaznamoval prav poseben koncert – v okviru 74. Ljubljana Festivala bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil Simfonični orkester Wuxi. Pod vodstvom priznanega dirigenta Daye Lina bodo glasbeniki povezali evropsko klasiko s kitajskimi sodobnimi zvočnimi izrazi, obiskovalci pa bodo lahko slišali tudi tradicionalno glasbilo suona, ki na slovenskih koncertnih odrih ne zazveni prav pogosto.

Simfonični orkester Wuxi na mednarodne odre prinaša prepoznaven zvok in sveže interpretacije velikih mojstrovin. Ljubljanskemu občinstvu bo predstavil razgiban program, ki sega od Verdija in Brahmsa do sodobnega glasbenega ustvarjanja.

Za dirigentskim pultom bo stal Daye Lin, ki je svojo umetniško pot gradil med Šanghajem in Berlinom. Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2012, ko je zmagal na Mednarodnem tekmovanju dirigentov sira Georga Soltija in postal prvi dirigent iz Kitajske, ki je osvojil to priznanje.

Od Verdijeve dramatike do zvokov suone

Glasbeni večer bo odprla Uvertura iz opere Sicilijanske večernice Giuseppeja Verdija, nato bo Gallusova dvorana zazvenela nekoliko drugače. Na sporedu bo suita Leteče apsare skladatelja Li Shaoshenga, ki sodobno simfonično glasbo prepleta s tradicionalnimi zvočnimi elementi. Delo, ki ga je Simfonični orkester Wuxi prvič izvedel leta 2024, navdih črpa iz raziskovanja vesolja in starodavne mitologije.

Posebno vlogo ima suona, tradicionalno pihalo z močnim, skoraj prodornim zvokom. Pogosto ga povezujejo s prazničnimi procesijami in ljudsko tradicijo, v simfoničnih orkestrih pa ga slišimo redko. Na njem bo zaigrala Zhang Qianyuan, prav tako se bo občinstvu predstavil tenorist Xue Haoyin, nekdanji član Kraljeve operne hiše v Londonu.

Več kot 20 let za simfonijo, ki so jo poimenovali "Beethovnova deseta"

Vrhunec večera bo Simfonija št. 1 v c molu Johannesa Brahmsa, ki je nastajala več kot dve desetletji. Ko je leta 1876 končno zazvenela pred občinstvom, so bile primerjave z Beethovnom tako izrazite, da se je je oprijel sloviti vzdevek "Beethovnova deseta". Danes velja za enega vrhuncev simfonične glasbe.

Brahmsova Prva simfonija bo poskrbela za mogočen zaključek večera v izvedbi orkestra, ki v Ljubljano prihaja prvič. Za vse, ki iščejo koncert z zgodbo, presenečenji in glasbo, ki jo je vredno doživeti v živo, bo 20. avgust eden tistih poletnih večerov, ki si jih velja rezervirati v koledarju.

Podrobnosti o dogodkih 74. Ljubljana Festivala in vstopnice so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta. Popust ne velja za koprodukcije Momento Cigano Extended, Mamma mia! in koncert Vlada Kreslina. V Klub Festivala Ljubljana se lahko včlanite tukaj.

 

Naročnik oglasne vsebine je Ljubljana Festival.

Simfonični orkester Wuxi brezčasne mojstrovine 74. Ljubljana Festival

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