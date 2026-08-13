Simfonični orkester Wuxi z večerom brezčasnih mojstrovin

Simfonični orkester Wuxi na mednarodne odre prinaša prepoznaven zvok in sveže interpretacije velikih mojstrovin. Ljubljanskemu občinstvu bo predstavil razgiban program, ki sega od Verdija in Brahmsa do sodobnega glasbenega ustvarjanja. Za dirigentskim pultom bo stal Daye Lin, ki je svojo umetniško pot gradil med Šanghajem in Berlinom. Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2012, ko je zmagal na Mednarodnem tekmovanju dirigentov sira Georga Soltija in postal prvi dirigent iz Kitajske, ki je osvojil to priznanje.

Od Verdijeve dramatike do zvokov suone

Glasbeni večer bo odprla Uvertura iz opere Sicilijanske večernice Giuseppeja Verdija, nato bo Gallusova dvorana zazvenela nekoliko drugače. Na sporedu bo suita Leteče apsare skladatelja Li Shaoshenga, ki sodobno simfonično glasbo prepleta s tradicionalnimi zvočnimi elementi. Delo, ki ga je Simfonični orkester Wuxi prvič izvedel leta 2024, navdih črpa iz raziskovanja vesolja in starodavne mitologije. Posebno vlogo ima suona, tradicionalno pihalo z močnim, skoraj prodornim zvokom. Pogosto ga povezujejo s prazničnimi procesijami in ljudsko tradicijo, v simfoničnih orkestrih pa ga slišimo redko. Na njem bo zaigrala Zhang Qianyuan, prav tako se bo občinstvu predstavil tenorist Xue Haoyin, nekdanji član Kraljeve operne hiše v Londonu.

Več kot 20 let za simfonijo, ki so jo poimenovali "Beethovnova deseta"