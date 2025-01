Simič predlaga obdavčitev različnega premoženja posameznikov nad določeno mejo

Zakaj predlaga, da se obdavčijo vse nepremičnine, ki so vredne nad 200.000 evrov z 0,3 odsotno obdavčitvijo, ne pa kot predlaga vlada - vsaka druga nepremičnina, prva pa je nepremičninskega davka oproščena? "Ker je vladni predlog nenavaden in je nastal kot posledica rešitve nekega stanovanjskega problema, z namenom, da bi lastnike prisilili, da bi stanovanje oddali," pojasnjuje Simič, ki se mu zdi nepošteno, da so obdavčene samo stanovanjske nepremičnine, ne tudi drugo premoženje. "Ni pošteno, da se obdavčuje samo stanovanjske nepremičnine z 1,45 odstotnim davkom, bolje je, da se obdavči premoženje, ki ga ima nekdo v denarju, nepremičninah, kripto valutah, ali v plemenitih kovinah, z nižjo stopnjo."

Mejo 200.000 evrov je postavil na podlagi hitrega izračuna, po njegovo bi ta meja predstavljala neko splošno olajšavo, lahko pa bi to mejo dvignili. Prizadeva si, da bi bil sistem obdavčitve enostaven in razumljiv, da bi lahko tudi enostavneje pobirali davek in imeli nadzor nad tem denarjem.