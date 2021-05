Simič z junijem v. d. generalnega direktorja Fursa, Rupel na čelo JAK

Vlada je danes Simona Starčka razrešila s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) in za vršilca dolžnosti imenovala Ivana Simiča. Na to mesto ga je imenovala z junijem in do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra.

Simič, sicer davčni svetovalec in trenutno vodja vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo, je tedanjo Davčno upravo RS (Durs) že vodil med letoma 2006 in 2008. Vlada ga je s 1. januarjem 2006 imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, nato pa 13. aprila pa polni mandat. Julija 2008 je odstopil s položaja.

Furs trenutno kot v. d. generalnega direktorja vodi Simon Starček. Ta je vodenje uprave začasno prevzel 1. marca in na položaju nasledil v. d. generalne direktoriceIreno Nunčič. Ker je Starček 7. maja podal odstopno izjavo, je minister za finance Andrej Šircelj vladi predlagal njegovo razrešitev.

V postopku iskanja novega direktorja Fursa je ministrstvo za javno upravo februarja prejelo eno prijavo, ki je bila naknadno umaknjena. S tem je bil postopek posebnega javnega natečaja zaključen.

Imenovanje Dimitrija Rupla za vršilca direktorja Javne agencije za knjigo

Vlada je na današnji seji za vršilca direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije imenovalaDimitrija Rupla. Ta bo na mestu vršilca dolžnosti direktorja javne agencije od 2. junija 2021 do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 1. decembra 2021.

Kot so napisali na vladi, se ta ''ponaša z vrhunskimi domačimi in mednarodnimi strokovnimi, znanstvenimi in političnimi referencami. Je avtor več kot sto izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov oziroma samostojnih poglavij v monografskih publikacijah, skoraj štiridesetih recenzij in kritik, več kot dvajsetih strokovnih monografij in vrste leposlovnih umetniških del. Izpostavimo naj njegove dolgoletne poslovne in vodstvene izkušnje, saj je poleg ministrskih, diplomatskih in znanstvenih položajev kot rektor uspešno vodil največjo osrednjo zasebno družboslovno univerzo Novo univerzo. Zaradi svojih bogatih mednarodnih izkušenj in povezav bo zlahka vzpostavil dobro izhodišče za uspešno izvedbo častnega gostiteljstva Republike Slovenije na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023.''