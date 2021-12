Simič kljub davčni tajnosti dostopa do podatkov o dohodnini. Pavšič ga bo naznanil tožilstvu

"To delam vsako leto in to sem naredil tudi letos. To je moje spoštovanje do njega, ker plača toliko dohodnine," je v zvezi s kosilom pojasnil direktor Finančne uprave Republike Slovenije Ivan Simič . V zvezi s temi navedbami ga je predsednik komisije Robert Pavšič opozoril, da gre pri tem za davčno tajnost. Izpostavil je, da se mu zdi problematično, kako je Simič sploh izvedel, kdo to je. "Vi nimate pravice vpogleda v te podatke," mu je dejal.

Ob tem se postavlja vprašanje, kje ima Simič pravno podlago za vpogled v to, kdo je največji dohodninski plačnik v Sloveniji?

V 16. členu Zakona o davčnem postopku je namreč zapisano, da "uradne in druge osebe davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe".

Prav tako iz 15. člena istega zakona izhaja, da mora davčni organ kot zaupne varovati tudi podatke, "ki jih zavezanec za davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek, s katerimi razpolaga davčni organ".

Simič včeraj na vprašanje glede ustrezne pravne podlage za vpogled in uporabo tajnih podatkov ni imel odgovora. "Zdaj vam ne morem odgovoriti, kje, ampak so mi povedali, kdo je največji," je dejal. Danes pa so s Fursa sporočili, da po njihovem mnenju generalni direktor ni kršil davčne tajnosti, saj Zakon o davčnem postopku v 17. členu določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki ga potrebujejo za opravljanje delovnih nalog.

Pojasnili so še, da akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Fursu med nalogami generalnega direktorja med drugim določa tudi odločanje v davčnem postopku in upravnem postopku na prvi stopnji. "V skladu s to določbo generalni direktor odloča tudi v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše. Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča."

Na pojasnila Fursa se je odzval tudi Pavšič in dejal, da Simič ni imel utemeljenega razloga za vpogled v podatke, ki imajo oznako davčna tajnost, kar pa povabilo na kosilo zagotovo ni. Dodal je še, da Furs v tem primeru ni tisti, ki bi lahko lahko sodil o zakonitosti dejanja, "za to so pristojne druge institucije". Pavšič bo zato državnemu tožilstvu naznanil sum kaznivega dejanja in meni, da je Simičevo ravnanje tako sporno, da bi mora odstopiti s položaja.

Na pojasnila informacijske pooblaščenke še čakamo.

Spomnimo. Preiskovalna komisija, ki preiskuje domnevno odgovornost za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo, je včeraj med drugimi zaslišala tudi Simiča. Ta je bil v času epidemije član Lahovnikove posvetovalne skupine, ki je pisala protikoronske ukrepe za lajšanje posledic epidemije. Simič je tudi nekdanji direktor slovenske in srbske finančne uprave, davčni strokovnjak in bivši svetovalec aktualne vlade.