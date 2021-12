Pavšič od Simiča zaradi zlorabe davčnih podatkov pričakuje odstop in opozarja: Ni zastonj kosila

Da smo v torek na zaslišanju preiskovalne komisije o ukrepanju v epidemiji covida-19 slišali "priznanje prvega moža Finančne uprave republike Slovenije, da je zlorabil podatke v neprofesionalne namene," je v izjavi za medije danes poudaril predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič. Neustrezno ravnanje je prepoznala tudi informacijska pooblaščenka, ki je napovedala pregled. "Upam, da se bo ta zgodil čim prej in da ji bodo omogočili, da bo lahko delo opravila korektno," je dejal Pavšič.

Pavšič je povedal še, da bi morali epilog doseči vsaj na nivoju ministra za finance Andreja Širclja, ki mu očita, da se še ni odzval niti na dogajanje niti na nadaljnji razvoj dogodkov. "V normalni državi bi minister zahteval vsaj pojasnila in se nato javno odzval. Še bolj 'normalno' pa bi bilo, če bi direktor finančne uprave zaradi takšne zlorabe podatkov takoj ponudil svoj odstop," je prepričan Pavšič.

S Fursa so sicer včeraj sporočili, da generalni direktor po njihovem mnenju ni kršil davčne tajnosti. Izpostavili so 17. člen Zakona o davčnem postopku, ki določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki ga potrebujejo za opravljanje delovnih nalog.

Dodali so še, da generalni direktor odloča v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše. "Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča." Vendar pa, kot so pojasnili tudi na Fursu, ne gre za lastnoročni podpis, ampak faksimile podpisa.

Pavšič pa je poudaril, da Furs ni tisti, ki bo odločal o tem, če je Simič kršil zakone ali ne. "Če dobro preberemo sporočilo Fursa vidimo, da niso zanikali tistega, kar mu je bilo pravzaprav očitano," je pripomnil in še enkrat poudaril, da je normalno, da ima direktor Fursa v skladu z zakonom vpogled v podatke, problem je njihova uporaba. "To, da vpogledaš v podatek, zato da nekoga povabiš na kosilo, to pa ne gre," je dejal in spomnil na angleški pregovor "There is no such thing as a free lunch", torej "brezplačno kosilo ne obstaja".

"Bistven element je, da morata iti pravni temelj, torej zakonska podlaga za obdelavo podatkov, in namen obdelave z roko v roki," je pojasnila odvetnica Nataša Pirc Musar in dodala, da v omenjenem primeru tega ni bilo. Čeprav direktor Fursa sicer ima pravico do omenjenih podatkov, je tu torej ključen namen njihove obdelave.

"Da iz baze vzameš podatek za tistega, ki je plačal največ dohodnine in ga povabiš na kosilo, da ga boš potrepljal po rami? Oprostite, to prvo kot prvo ni naloga direktorja Fursa, kot drugo pa gre za popolnoma drug namen obdelave tega osebnega podatka," pravi in poudarja, da je pri tem GDPR zelo strog.

"Z vidika varstva osebnih podatkov je bil ta podatek pridobljen izven namena primarne obdelave. Tu je treba ustaviti konje," je odločena.