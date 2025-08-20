Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Zakaj nekateri prispevajo več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta?

Ljubljana, 20. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER , K.H.
Komentarji
24

Je vlada Roberta Goloba zavajala državljane, ko je napovedovala, da bomo prispevek za dolgotrajno oskrbo plačevali v višini enega odstoka od bruto plače? Na obračunskih listih za julijsko plačo, ki so jih zadnji zaposleni prejeli včeraj, se je namreč izkazalo, da so nekateri prispevali več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta. Letos bo po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga vodi minister Simon Maljevac, v državno blagajno iz tega naslova steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov.

Ministrstvo, pristojno za nov prispevek, je v komunikaciji nenehno poudarjalo le, da se bo prispevek za dolgotrajno oskrbo odtegnil od plače, ne da bi pojasnilo dejansko osnovo za izračun. Zato so bili mnogi zaposleni presenečeni, ker so njihove plačilne liste pokazale višje odtegljaje od pričakovanih. 

"Ljudje so pričakovali, da bo šlo od plače, nihče pa ni povedal, kaj je osnova. In če pogledamo v zakon, vidimo v 56. členu, 3. odstavek, kaj je osnova, in to je tista osnova, od katere se plačuje zdravstveni prispevek, če poenostavim," je v oddaji 24UR ZVEČER odtegljaje za prispevek za dolgotrajno oskrbo na plačilni listi komentiral nekdanji direktor Finančne uprave, Ivan Simič. "Velika večina je verjetno plačala samo od bruto plače, ampak tukaj imamo še minulo delo, imamo bonitete, imamo druge dodatke – in od vsega tega skupaj se plačuje tudi ta zdravstveni prispevek," je dodal. 

Zmedo je označil za "evidenten spodrsljaj" tistih, ki so zakon predstavljali, in dodal, da to ni osamljen primer, ko se napovedi vlade in končne realizacije bistveno razlikujejo. 

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) si podajata odgovornost glede razpoložljivosti podatkov o prilivih od prispevka. Kot pojasnjuje Simič, bi moral minister, pristojen za ta zakon, dnevno spremljati in imeti na voljo podatke o zbranih sredstvih, saj gre za ključno informacijo za javnost in transparentnost. "Deluje mi malo neresno, toda minister, ki je minister pristojnega ministrstva, ki je zagovarjalo ta zakon, bi moral vsak dan ... imeti vsak dan na mizi tekoče podatke o tem, koliko je tega prispevka plačanega," je kritičen Simič. "To, da se ministrstvo izgovarja na ZZZS, je samo iskanje izhoda, ker tega niso imeli pripravljenega," je prepričan. 

Celotnemu pogovoru s Simičem lahko prisluhnete v priloženem videu. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
prispevek za dolgotrajno oskrbo odstotek bruto
Naslednji članek

Nakup helikopterjev: kako bo ravnal Poklukar?

Naslednji članek

Melamin toži družino pokojnega delavca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ombolo
20. 08. 2025 15.19
Simić je pa le majstor. Za podtikanje. No, par prjatlov je rešil, ko je še na dursu oblačil. Ker vedriti ne zna.
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
20. 08. 2025 15.18
Imamo polepno vlado.
ODGOVORI
0 0
GlasModrosti
20. 08. 2025 15.17
+1
Pustmo kaj si mislim o dodatnem davku, ampak tale prispevek je pa katastrofa. Če novinar ne ve kaj je razlika med bruto osnovno plačo in bruto plačo naj pač piše o holywoodskih zvezdah.
ODGOVORI
1 0
devote
20. 08. 2025 15.16
+2
maljevec zavaljeni je golobov grobar.. sicer pa kdaj pa je se kaj pametnega prislo iz glav LTGB
ODGOVORI
2 0
stoinena
20. 08. 2025 15.16
-1
joj, kaj se je že vse plačevalo... in na koncu ko rabiš od tega ni nič. ker na tako dolgi rok se vse izjalovi.
ODGOVORI
0 1
Groucho Marx
20. 08. 2025 15.16
+3
Golobarska prevara desetletja.
ODGOVORI
3 0
dron
20. 08. 2025 15.18
Tvojega idola je nemogoče prehiteti, ta se še ni rodil v SLO
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
20. 08. 2025 15.15
-1
zdaj zgleda , da bo spet denar romal na zzzs oni pa vemo kako ravnajo z denarjem. Dolgotrajne oskrbe pa še 1% ljudi ne bo moglo koristit. Domovi so že sedaj polni. Kraja nič drugega. Človek se zamsili zakaj sploh dela. Socialni prejemniki nimajo teh težav. Še obvezno dodatno zavarovanje ne plačujejo. Migranti na naš račun koristijo drage zdravsrvene storitve itd
ODGOVORI
0 1
peresni
20. 08. 2025 15.11
-3
Koliko davkoplačevalci damo letno za RKC? In kaj imamo od tega?
ODGOVORI
2 5
bc123456
20. 08. 2025 15.07
+2
KUHINJA V VLADI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
3 1
Ricola Swiss
20. 08. 2025 15.05
+6
Dobruška vas že pleše na račun dolgotrajne oskrbe!
ODGOVORI
8 2
stoinena
20. 08. 2025 15.04
+7
jaz odštevam dneve do aprila, ker ne morem več. ni se ti treba poročiti golob, ne bo nič pomagalo. pa pa..
ODGOVORI
8 1
Minifa
20. 08. 2025 15.03
+9
To je rop sredi belega dne za NIČ..
ODGOVORI
10 1
HumanNOTsheep
20. 08. 2025 15.17
Ta rop traja od 91 ...
ODGOVORI
0 0
Akuster
20. 08. 2025 15.01
+3
Le kaj vse nam bodo še namerno zamolčali??
ODGOVORI
4 1
devlon
20. 08. 2025 15.01
kolk placate.. 50 eur?
ODGOVORI
0 0
kolo1982
20. 08. 2025 15.01
+10
A se delate norca iz nas? "Ministrstvo za solidarno prihodnost in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) si podajata odgovornost glede razpoložljivosti podatkov o prilivih od prispevka." Kdo nam je sedaj pobral denar in kdo je zanj odgovoren...nihče? Prosim, da se mi ga nakaže na moj TRR, vam bom jaz znal povedati kje je!
ODGOVORI
10 0
Andrej Lon?ar3
20. 08. 2025 15.00
+6
Iz te moke nikoli ne bo kruha,bojo pa polni žepi za levičarje.
ODGOVORI
9 3
Verus
20. 08. 2025 15.00
+3
Uradi v državi so dobesedno sovražniki svojih državljanov. Kdo dela na uradu? Človek. Kaj je človek, ki dela na uradu, ki je sovražnik državljanov?
ODGOVORI
5 2
Sandi11
20. 08. 2025 14.56
+1
Jaz sem razumela, da je bruto plača plača z vsemi dodatki - tj. ki je osnova tudi za prispevek za zdravstveno zavarovanje.
ODGOVORI
1 0
inside1
20. 08. 2025 14.56
+12
ja Maljavcu treba še mavrično srečanje v Budimpešti pokrit....sama barabija, ne vejo več kako bi nam še denar pobirali.....
ODGOVORI
14 2
Žrtev
20. 08. 2025 14.54
+11
A plešemo??? Brejkdens kroge po glavi delamo?
ODGOVORI
13 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110