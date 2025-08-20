Zakaj nekateri prispevajo več, kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta?

Ministrstvo, pristojno za nov prispevek, je v komunikaciji nenehno poudarjalo le, da se bo prispevek za dolgotrajno oskrbo odtegnil od plače, ne da bi pojasnilo dejansko osnovo za izračun. Zato so bili mnogi zaposleni presenečeni, ker so njihove plačilne liste pokazale višje odtegljaje od pričakovanih.

"Ljudje so pričakovali, da bo šlo od plače, nihče pa ni povedal, kaj je osnova. In če pogledamo v zakon, vidimo v 56. členu, 3. odstavek, kaj je osnova, in to je tista osnova, od katere se plačuje zdravstveni prispevek, če poenostavim," je v oddaji 24UR ZVEČER odtegljaje za prispevek za dolgotrajno oskrbo na plačilni listi komentiral nekdanji direktor Finančne uprave, Ivan Simič. "Velika večina je verjetno plačala samo od bruto plače, ampak tukaj imamo še minulo delo, imamo bonitete, imamo druge dodatke – in od vsega tega skupaj se plačuje tudi ta zdravstveni prispevek," je dodal.

Zmedo je označil za "evidenten spodrsljaj" tistih, ki so zakon predstavljali, in dodal, da to ni osamljen primer, ko se napovedi vlade in končne realizacije bistveno razlikujejo.

Ministrstvo za solidarno prihodnost in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) si podajata odgovornost glede razpoložljivosti podatkov o prilivih od prispevka. Kot pojasnjuje Simič, bi moral minister, pristojen za ta zakon, dnevno spremljati in imeti na voljo podatke o zbranih sredstvih, saj gre za ključno informacijo za javnost in transparentnost. "Deluje mi malo neresno, toda minister, ki je minister pristojnega ministrstva, ki je zagovarjalo ta zakon, bi moral vsak dan ... imeti vsak dan na mizi tekoče podatke o tem, koliko je tega prispevka plačanega," je kritičen Simič. "To, da se ministrstvo izgovarja na ZZZS, je samo iskanje izhoda, ker tega niso imeli pripravljenega," je prepričan.

