Simiča naj bi na čelu Fursa zamenjal Peter Grum

Golobova vlada se je do zdaj sestala na dveh rednih sejah, odločala pa je še na dveh dopisnih sejah. Na njih je večinoma sprejemala kadrovske sklepe, med drugim so zamenjali vodstvo policije, Sove, urada za komuniciranje in nadzornike sistemskih operaterjev v energetiki Eles, SODO in Borzen.