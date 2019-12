Takrat nismo imeli zagotovljenih finančnih sredstev, pojasnjuje Svetina – zdaj jih imamo. "Ker pa je že zaposlena v državni upravi, se pravi je njen delodajalec Republika Slovenija, ni bilo treba objavljati razpisa po zakonu, ampak smo sklenili tripartitno pogodbo z ministrstvom za pravosodje in je prenesla svoje delovno mesto k nam."

Za delovno mesto, ki ga bo zasedla, je urad že lani, ko ga je vodila še Vlasta Nussdorfer , razpisal javni natečaj. Kolegi z Mladine pišejo, da se je nanj prijavilo kar 34 kandidatov, a izbran ni bil nihče. Čez dva tedna bo ta položaj prevzela Drenikova, in to kar brez razpisa.

Knovs ni sodišče, poročilo Knovsa ni sodba, zato Drenikovi niso bile kršene nobene pravice, pa odgovarja Matej Tonin . "Poročilo predstavlja mnenje poslancev in dokler v tej državi velja svoboda govora, imamo poslanci pravico do svojega mnenja."

"Status naše stranke se je spremenil iz osebe, ki bi vedela kaj povedati o okoliščinah, v preiskovanko, kar je nezakonito in neustavno. Brez predhodnih poučitev o njenih pravicah in brez tega, da bi imela pravice v tem postopku," je dejal Roman Završek.

Drenikova sicer službo menja medtem, ko je v sporu z drugo državno institucijo – prejšnji teden je namreč vložila tožbo proti Državnemu zboru. Zahteva odpravo poročila Knovs, v katerem ji očitajo odgovornost za prisluškovalno afero. Kot je pojasnil njen odvetnik, so ji s poročilom kršili človekove pravice.

Tožba sicer v Državni zbor še ni prispela, a je del opozicije do nje kritičen – v Levici pravijo, da ima veliko poguma, da toži, potem, kar je storila. "Glede na to, kako se Knovs s strani - predvsem desne opozicije - zlorablja, je bila to skoraj da ne pričakovana poteza,"pravi Matej T. Vatovec.

A Svetine, njenega novega delodajalca, za zdaj arbitražna afera ne moti. Od Drenikove pa pričakuje, da bo svoje delo ločila od zunanjih sporov - če tega ne bo storila, bodo tudi primerno ukrepali.