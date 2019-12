Simona Drenik zahteva Toninovo opravičilo, sicer bo tožila državni zbor

V državnem zboru so prejeli pismo odvetnika, ki zastopa nekdanjo nekdanjo agentko v arbitražnem postopku. V njem zahteva umik javnega dela poročila o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti med postopkom o meji med Slovenijo in Hrvaško in opravičilo predsednika Knovsa Tonina. V nasprotnem primeru bo Drenikova tožila državni zbor.

Nekdanja slovenska agentka v arbitražnem postopku razmišlja o tožbi proti državnemu zboru. FOTO: Bobo Na dnevnem redu decembrske seje državnega zbora, ki se začne 16. decembra, je tudi poročilo o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti med arbitražnim postopkom o meji med Slovenijo in Hrvaško. Ta točka dnevnega reda ima oznako tajno, objavljen pa je javni del, v katerem je odgovornost za prisluškovalno afero v arbitraži padla predvsem na tedanjo slovensko agentko v postopku Simono Drenik Bavdek. V državnem zboru so v zvezi z objavljenim delom omenjenega poročila prejeli njeno pismo oz. pismo odvetniške družbe, ki jo zastopa. Podrobnosti v državnem zboru ne razkrivajo, iz njihovih pojasnil pa izhaja, da jo je med drugim zmotila umestitev točke na dnevni red plenarne seje. Kot so namreč pojasnili, je predsednik DZ Dejan Židan za mnenje v zvezi s tem zaprosil zakonodajno-pravno službo, se posvetoval z vodji poslanskih skupin in podpredsedniki DZ ter pridobil stališče predsednika Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina. Več podrobnosti ima spletni portal nacionalne televizije rtvslo.si, ki poroča, da Drenikova zahteva umik javnega dela poročila in opravičilo predsednika Knovsa Tonina. V nasprotnem primeru napoveduje, da bo tožila državni zbor. "Ocenjujemo, da je bilo s samim poročilom poseženo v zasebnost naše stranke. Gre za hud poseg v temeljne človekove pravice. Prav tako je komisija, glede na pristojnosti, ki jih ima, prekoračila svoje pristojnosti z izdajo tega poročila," navajajo izjavo, ki jo je za Televizijo Slovenija dal njen odvetnik Roman Završek. Pojasnil je, da Knovs ni pristojen za obravnavo državljank in državljanov, temveč za obravnavo varnostno-obveščevalnih služb.