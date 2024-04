Simona Mele odstopila s položaja predsednice uprave Mladinske knjige

Pirc je poslovanje Mladinske knjige pod vodstvom Meletove ocenil kot dobro. Prihodki so rasli, družba je začela poslovati pozitivno, vpeljuje se digitalizacija, je še povedal.

Mladinska knjiga Založba, ki je obvladujoča družba skupine, je pred prihodom Meletove leto 2020 končala z 1,4 milijona evrov čiste izgube, v naslednjih letih pa je imela družba ob nekoliko višji ravni prihodkov dobiček. V 2021 je ta dosegel skoraj 864.000 evrov, predlani pa nekaj več kot 508.000 evrov. Pozitivno je ob rasti prihodkov, ki so predlani dosegli okoli 76 milijonov evrov, poslovala tudi celotna skupina. Za lani poslovni rezultati še niso javno znani.

Skupino Mladinska knjiga sestavlja osem družb s sedežem v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji. Ima skoraj 800 zaposlenih, je objavljeno na spletni strani Mladinske knjige.

Poleg Mladinske knjige Založba so preostale družbe Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba – Založništvo in Grafika Soča, Mozaik knjiga Zagreb, Mladinska knjiga Sarajevo, Mladinska knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje.