Simona Šarlah iz OŠ Vojnik je učiteljica leta

"Učitelji, ki jih izpostavljamo v iniciativi, so navduševalci, saj spodbujajo učence in dijake, da vidijo svet s svojimi očmi. Vsaka od današnjih treh superfinalistk je svojstvena, vse pa druži neizmerna srčnost," je pred razglasitvijo povedala mag. Mojka Mišič , direktorica komuniciranja in zagovorništva ter vodja iniciative "Učitelj sem! Učiteljica sem!". Iniciativa, ki je leta 2019 nastala pod okriljem platforme Partnerstvo za spremembe, širi dobre prakse učiteljev in učiteljic, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzor bodočim generacijam učiteljev in učiteljic, so zapisali v sporočilu za javnost.

V obrazložitvi so zapisali, da je "Simona Šarlah zagovornica dinamičnih in interaktivnih učnih metod. Kot učiteljica nemščine, državljanske vzgoje in etike ter filozofije daje velik poudarek aktivnemu poslušanju in kritičnemu razmišljanju. Pri svojem pedagoškem pristopu izpostavlja pomembnost razprav in argumentiranega dialoga ter spodbuja razvoj vrednot in vrednotnega sistema, ki učence oblikujejo v aktivne posameznike in celovite osebnosti. Pripravlja jih na življenje v dinamičnem svetu, ki zahteva tako samoiniciativnost kot sodelovanje."

Največ glasov je letos zbrala učiteljica Simona Šarlah iz Osnovne šole Vojnik in si tako prislužila naziv Učiteljice leta 2024: " Skupaj lahko sobivamo le s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem in empatijo. Ker sooblikujemo mlade, moramo širiti prave vrednote," je povedala ob razglasitvi.

Danes je poleg tega potekal tudi AmChamov poslovni zajtrk, kjer so razpravljali o umetni inteligenci in spremembah, ki jo prinaša. O posledicah uporabe umetne inteligence za gospodarstvo, družbo in državo, pripadajočih zakonodajnih okvirih, morebitnem nelagodju, ki ga prinaša nagli razvoj umetne inteligence, in potrebnih spremembah v izobraževalnem sistemu spregovorili Dimosthenis Anagnostopoulos, generalni sekretar za informacijske sisteme in digitalno upravljanje na grškem ministrstvu za Digitalno upravljanje, Jaka Repanšek, Tomaž Valjevac in dr. Nadya Zhexembayeva. Dogodek sta moderirala Jure Tepina, odgovorni urednik spletnih vsebin na POP TV in vodja digitalnih vsebin, CME Adria, ter dr. Ada Guštin Habuš, direktorica AmCham Young, AmCham Slovenija, primer dobre prakse uporabe umetne inteligence pa sta predstavila dr. Primož Cigoj iz PC7 in Gregor Kovačič iz Zavarovalnice Triglav.

Inovativnost, ažurno sledenje naglim spremembam in implementacija umetne inteligence v poslovne procese so ključni za uspešno delovanje v globaliziranem svetu, so si bili enotni govorci.